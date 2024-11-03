En la ciudad cristiana de Deir al Ahmar, Hasan Noun montó su tienda de campaña en el patio de una iglesia. Acaba de huir de los bombardeos de Israel contra la región de Baalbek, en el este del Líbano.

"Necesitamos refugio. Pronto caerá nieve y lloverá. ¿Dónde se refugierán estos niños?", se pregunta este hombre de barba gris y padre de cinco hijos.

Desarraigado, Noun es una de las aproximadamente 30.000 personas que buscan refugiarse en la ciudad cristiana de Deir al Ahmar y sus alrededores, zona que hasta ahora se ha librado de los bombardeos de Israel, lanzados principalmente sobre áreas tradicionalmente musulmanas chiitas.

"Nos reunimos frente a iglesias y escuelas, que ya no tienen capacidad para albergarnos", relata Noun. Detrás de él, en el viejo banco de una iglesia, su familia ubicó la tetera y los utensilios de cocina. Sobre el suelo de piedra, una esterilla de plástico.

Los delgados colchones de espuma que utilizan los desplazados cubren el terreno iglesia, situada en lo alto de una colina con vistas a las granjas del valle de Becá, y entre cuyas columnas cuelgan cuerdas para secar la ropa.

En el interior de un microbús, las pocas pertenencias de una familia se amontonan sobre los asientos de cuero desgastado: más colchones, botellas de agua y mochilas repletas de pertenencias.

"No hay calefacción"

Fátima, de 17 años, huyó de su pueblo, Chaath, "por los bombardeos". En la escuela de Bechouat, cerca de Deir al Ahmar, su familia acampa bajo una tienda improvisada, que consiste en varios pupitres apiñados y cubiertos con mantas para dar una apariencia de intimidad.

"No hay calefacción, no tenemos ropa de abrigo", relata la adolescente, con el rostro enmarcado por un pañuelo negro. "Estamos perdiendo el año escolar. No podemos estudiar por culpa de los ataques", añade.

Randa Amhaz le agradece a la escuela por abrir sus puertas, pero también tiene sus propias preocupaciones. "Los niños necesitan ropa de abrigo y los ancianos medicinas", afirma.