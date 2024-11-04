Las bombas del ejército israelí caen sin pausa sobre Gaza, incluso en hospitales y refugios, dejando un rastro de destrucción y matando a decenas de palestinos cada día, en su mayoría mujeres y niños. Este fin de semana más de 50 niños han muerto tan solo en el norte del enclave, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“En las últimas 48 horas, más de 50 niños han muerto en Yabalia, donde los ataques destruyeron dos edificios residenciales que albergaban a cientos de personas", declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, en un comunicado emitido el sábado. Aseguró que fue uno de los fines de semana más devastadores para los niños en el norte del enclave.

Los ataques aéreos israelíes continuaron la mañana del lunes, desatando un nuevo capítulo de destrucción que resultó en numerosas víctimas. Según la agencia de noticias palestina Wafa, los bombardeos mataron al menos a cinco palestinos, entre ellos un niño, en varias zonas del enclave. También dejaron un número indeterminado de heridos y de personas atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de rescate trabajaban frenéticamente en busca de supervivientes.

“Estamos viviendo un genocidio dentro del hospital”

El ejército israelí bombardeó este domingo el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, hiriendo a varios niños palestinos.

El director del hospital, Hussam Abu Safiya, informó que el ataque alcanzó la sala pediátrica, la sala de recién nacidos y otras áreas del edificio.

"Los proyectiles de artillería israelí están cayendo sobre nosotros desde todas las direcciones, y los drones están disparando a cualquiera que se mueva”, aseguró Abu Safiya.

“Estamos viviendo un genocidio dentro del hospital”, añadió.

Actualmente, el hospital atiende a 120 personas heridas, entre ellas 19 niños y 4 recién nacidos. Su unidad de cuidados intensivos se encuentra colapsada, con un gran número de heridos y sin recursos suficientes para atenderlo.