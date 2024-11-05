A medida que los estadounidenses votan el día de las elecciones de Estados Unidos, la ansiedad por conocer al próximo presidente del país va en aumento. Sin embargo, podrían pasar días antes de conocerse si será la actual vicepresidenta, Kamala Harris, o el expresidente, Donald Trump, quien llegue a la Casa Blanca. Por eso, los funcionarios han pedido paciencia mientras se cuentan las boletas, en lo que podría ser una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia del país.
El sistema de votación en EE.UU. es diferente al de la mayoría de los países. Los ciudadanos no votan directamente por los candidatos presidenciales, sino que eligen a 538 electores que los representan. Un candidato necesita al menos 270 electores para asegurar su llegada a la Casa Blanca.
La contienda de este año está muy ajustada, y los expertos señalan una alta probabilidad de retrasos y complicaciones en el recuento de votos.
¿Cuánto tiempo tomará el recuento de votos?
Aunque los centros de votación cierran desde las 6 de la tarde de este martes (23:00 GMT), podrían pasar días hasta conocerse al ganador.
En las elecciones anteriores, los medios estadounidenses declararon a Joe Biden como el ganador el sábado 7 de noviembre, casi una semana después del cierre de las urnas. Sin embargo, en 2016 y 2012, los resultados se conocieron más rápidamente.
Esta diferencia se debe a que, tras emitir los votos, los funcionarios electorales locales –quienes pueden ser designados o elegidos– procesan y cuentan las boletas, y los métodos de conteo varían según el estado.
Existen también diferencias en los métodos de procesamiento de votos por correo o del extranjero. Muchos estados cambiaron sus leyes para permitir que estos votos se preparen para el recuento antes del día de la elección, aunque Pensilvania y Wisconsin no hicieron estos cambios. Estos dos estados, considerados "péndulo" debido a que pueden inclinarse hacia cualquier partido, son claves en el resultado final. Dado que sus votos por correo no se procesan hasta el 5 de noviembre, esto podría retrasar el recuento.
Por último, un margen muy estrecho en los resultados también podría desencadenar recuentos adicionales.
¿Quién certifica el resultado?
A diferencia de otros países, los medios de comunicación en EE.UU. no esperan a que las autoridades locales anuncien oficialmente al ganador para divulgar los resultados. En cambio, se basan en las observaciones durante las votaciones.
Por lo tanto, es importante recordar que lo publicado por los medios y agencias de noticias no representa el resultado definitivo, ya que estos aún deben ser certificados a nivel estatal para garantizar que cada boleta esté debidamente contabilizada.
La fecha límite para que los estados certifiquen sus resultados es el 11 de diciembre.
Para el 25 de diciembre, los certificados electorales de cada estado deben llegar al presidente del Senado. La vicepresidenta Harris ocupa actualmente este cargo.
Luego, el 6 de enero, el Congreso cuenta y confirma los resultados antes de que el nuevo presidente asuma el cargo el 20 de enero.
Causas de posibles retrasos
La certificación es un trámite formal, pero los expertos advierten que existen riesgos crecientes de obstrucciones que podrían afectar los plazos de certificación estatal y federal.
Al menos 22 funcionarios electorales votaron en 2022 con el objetivo de retrasar la certificación en estados clave, según expertos del centro de investigación Brookings. Esto representó un aumento de casi el 30% con respecto a 2020.
De acuerdo con la organización sin fines de lucro Ciudadanas por la responsabilidad y la ética en Washington, al menos 35 funcionarios electorales “se han negado a certificar los resultados de elecciones y podrían volver a hacerlo”.
El proceso de certificación ha sido sometido a escrutinio y especialmente politizado desde que Trump se negó a aceptar la derrota en 2020. Ese año, hubo retraso también debido al covid-19.
Asimismo, en los días previos a las elecciones hubo muchas demandas de ambos partidos, lo que también podría complicar el escrutinio.