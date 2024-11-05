A medida que los estadounidenses votan el día de las elecciones de Estados Unidos, la ansiedad por conocer al próximo presidente del país va en aumento. Sin embargo, podrían pasar días antes de conocerse si será la actual vicepresidenta, Kamala Harris, o el expresidente, Donald Trump, quien llegue a la Casa Blanca. Por eso, los funcionarios han pedido paciencia mientras se cuentan las boletas, en lo que podría ser una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia del país.

El sistema de votación en EE.UU. es diferente al de la mayoría de los países. Los ciudadanos no votan directamente por los candidatos presidenciales, sino que eligen a 538 electores que los representan. Un candidato necesita al menos 270 electores para asegurar su llegada a la Casa Blanca.

La contienda de este año está muy ajustada, y los expertos señalan una alta probabilidad de retrasos y complicaciones en el recuento de votos.

¿Cuánto tiempo tomará el recuento de votos?

Aunque los centros de votación cierran desde las 6 de la tarde de este martes (23:00 GMT), podrían pasar días hasta conocerse al ganador.

En las elecciones anteriores, los medios estadounidenses declararon a Joe Biden como el ganador el sábado 7 de noviembre, casi una semana después del cierre de las urnas. Sin embargo, en 2016 y 2012, los resultados se conocieron más rápidamente.

Esta diferencia se debe a que, tras emitir los votos, los funcionarios electorales locales –quienes pueden ser designados o elegidos– procesan y cuentan las boletas, y los métodos de conteo varían según el estado.

Existen también diferencias en los métodos de procesamiento de votos por correo o del extranjero. Muchos estados cambiaron sus leyes para permitir que estos votos se preparen para el recuento antes del día de la elección, aunque Pensilvania y Wisconsin no hicieron estos cambios. Estos dos estados, considerados "péndulo" debido a que pueden inclinarse hacia cualquier partido, son claves en el resultado final. Dado que sus votos por correo no se procesan hasta el 5 de noviembre, esto podría retrasar el recuento.

Por último, un margen muy estrecho en los resultados también podría desencadenar recuentos adicionales.

¿Quién certifica el resultado?