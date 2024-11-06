La elección presidencial no es la única contienda que se vota en Estados Unidos este martes. También está en juego el control del Congreso, la legislatura bicameral que consta de la Cámara de Representantes y el Senado.
Los estadounidenses decidirán sobre 435 escaños en la Cámara, cuyo control corresponderá al partido que obtenga un total de 218 o más. Actualmente, los republicanos controlan la cámara baja con 220 representantes frente a los 212 demócratas.
Simultáneamente, 34 de los 100 escaños del Senado de Estados Unidos se eligen en estas votaciones. El partido con 51 o más senadores controla la cámara alta de la legislatura federal. En el caso, no tan inusual, de que haya una división 50-50, el control pasa al partido del vicepresidente.
El Partido Demócrata controla actualmente el Senado con 51 escaños contra 49 en manos del Partido Republicano.
El resultado de las elecciones para la Cámara y el Senado desempeñará un papel importante a la hora de determinar con qué facilidad podrá gobernar el próximo presidente hasta las votaciones intermedias de 2026.
Además, el Congreso también puede influir en la defensa de la tradición estadounidense de transferir pacíficamente el poder presidencial. Hace cuatro años, Donald Trump pidió a sus partidarios que “lucharan como el infierno” en el Capitolio. Muchos republicanos en el Congreso votaron para bloquear la elección de Joe Biden.
Nuevamente, el Congreso tendrá que certificar los resultados de estas elecciones presidenciales en 2025.
¿Quién controlará el Congreso?
Un informe de la agencia de noticias Reuters citó a analistas no partidistas que señalaron que los republicanos “tienen buenas posibilidades” de recuperar el Senado. Sin embargo, este partido también podría perder su control de la Cámara de Representantes, donde los demócratas solo necesitan ganar cuatro escaños para recuperar la mayoría. La cámara baja tiene un total de 435 escaños.
Los analistas anticipan que los republicanos logren el control del Senado en 2024 principalmente porque los demócratas le apuestan a defender siete escaños que corresponden a estados profundamente conservadores o indecisos, distritos electorales que probablemente se inclinen por los candidatos respaldados por Trump.
Las principales contiendas del Senado a tener en cuenta son en Arizona, Nevada, Michigan, Montana, Ohio, Wisconsin y Pensilvania.
En cuanto a la Cámara de Representantes, los analistas dicen que cada uno de los dos partidos tiene al menos 200 escaños "seguros".
"Creo que la contienda por el Congreso está efectivamente empatada. Esto está en el filo de la navaja", dijo Dan Conston, presidente del Fondo de Liderazgo del Congreso, el principal Comité de Acción Política republicano de la Cámara.
Los republicanos cambiaron crecientemente su enfoque en la disputa de unos 35 distritos de la Cámara de Representantes antes de las elecciones del 5 de noviembre, con importantes contiendas defensivas en y alrededor de Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Arizona y Nebraska, entre otros.