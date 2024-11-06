ORIENTE MEDIO
Netanyahu despide al ministro de Defensa israelí Gallant y desata protestas
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despidió a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y nombró en reemplazo como al ministro de Exteriores, Israel Katz. Cientos de personas protestaron.
Netanyahu y Gallant han tenido desacuerdos reiterados a lo largo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza. Pero hasta este momento, el primer ministro había evitado despedirlo. Foto: AA / AA
6 de noviembre de 2024

Mientras arrecia su ofensiva contra Gaza, matando a cientos de palestinos cada día, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo un cambio sorpresivo en su gabinete. Este martes, despidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y lo reemplazó por el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, según reportes de los medios israelíes. Una decisión que desató protestas en las calles de Tel Aviv.

Netanyahu y Gallant han tenido desacuerdos reiterados a lo largo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza. Pero hasta este momento, el primer ministro había evitado despedirlo.

En su primera respuesta a la decisión, Gallant escribió en X: "La seguridad del Estado de Israel ha sido y siempre será la misión de mi vida".

Por su parte, el diario israelí Yedioth Ahronoth reportó que Netanyahu informó a Gallant de su despido sólo 10 minutos antes del anuncio oficial.

Después, la oficina de Netanyahu dio a conocer que, en lugar de Katz, asumiría como ministro de Relaciones Exteriores el líder del Partido Nacional de Derecha, Gideon Sa'ar. "Hablé hoy con el ministro Gideon Sa'ar y le ofrecí a él y a su facción unirse a la coalición y asumir el cargo de ministro de Exteriores", dijo Netanyahu, según la declaración de su oficina.

El líder de la oposición, Benny Gantz, jefe del Partido de la Resiliencia de Israel, comentó sobre el despido de Gallant, al publicar en X: "Política a expensas de la seguridad nacional".

En contraste, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, elogió la decisión de Netanyahu de despedir a Gallant: "Felicito al primer ministro por la decisión de despedir a Gallant”, y añadió que “hizo bien en destituirlo de su cargo".

Protestas tras el despido

Cientos de israelíes se manifestaron en Tel Aviv para protestar contra el despido del ministro de Defensa, Yoav Gallant, informó un periodista de la agencia de noticias AFP.

Coreando consignas contra el gobierno y contra Netanyahu, los manifestantes se reunieron en un área comercial poco después de que se anunciara la destitución de Gallant la noche de este martes.

Previamente, Yair Golan, el líder del Partido Democrático de Israel, había instado a través de un mensaje en X, a que las personas salieran a las calles a protestar.

Un intento anterior de Netanyahu por despedir a Gallant en marzo de 2023 había desatado protestas generalizadas en contra del primer ministro.

FUENTE:TRT Español y agencias
