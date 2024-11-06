Mientras arrecia su ofensiva contra Gaza, matando a cientos de palestinos cada día, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo un cambio sorpresivo en su gabinete. Este martes, despidió al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y lo reemplazó por el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, según reportes de los medios israelíes. Una decisión que desató protestas en las calles de Tel Aviv.

Netanyahu y Gallant han tenido desacuerdos reiterados a lo largo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza. Pero hasta este momento, el primer ministro había evitado despedirlo.

En su primera respuesta a la decisión, Gallant escribió en X: "La seguridad del Estado de Israel ha sido y siempre será la misión de mi vida".

Por su parte, el diario israelí Yedioth Ahronoth reportó que Netanyahu informó a Gallant de su despido sólo 10 minutos antes del anuncio oficial.

Después, la oficina de Netanyahu dio a conocer que, en lugar de Katz, asumiría como ministro de Relaciones Exteriores el líder del Partido Nacional de Derecha, Gideon Sa'ar. "Hablé hoy con el ministro Gideon Sa'ar y le ofrecí a él y a su facción unirse a la coalición y asumir el cargo de ministro de Exteriores", dijo Netanyahu, según la declaración de su oficina.

El líder de la oposición, Benny Gantz, jefe del Partido de la Resiliencia de Israel, comentó sobre el despido de Gallant, al publicar en X: "Política a expensas de la seguridad nacional".