Aunque las elecciones presidenciales de Estados Unidos están llegando a su fin, uno de los temas más candentes han sido las ofensivas que Israel libra sobre Gaza y Líbano. Desde el 7 de octubre de 2023, puede decirse que las agresiones regionales de Israel se han convertido en un factor clave para muchos votantes estadounidenses.

En medio de este torbellino electoral, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado un golpe calculado al destituir al ministro de Defensa, Yoav Gallant. Su reemplazo será Israel Katz, mientras que la cartera de Relaciones Exteriores será ocupada por Gideon Sa'ar, su exrival y ahora aliado.

Aunque Gallant citó desacuerdos sobre la obligatoriedad del servicio militar para los ciudadanos ultraortodoxos como la razón de su destitución, el verdadero motivo es la determinación de Netanyahu de eliminar el último obstáculo en su ofensiva. De hecho, los rumores sobre la destitución de Gallant habían circulado desde septiembre, pero el estallido del conflicto en Líbano retrasó la decisión. La noticia sobre la posible destitución de Gallant surgió ya en septiembre, pero el estallido de la agresión en Líbano pospuso la decisión.

Lo más relevante no es tanto el despido en sí, sino el momento en que se produce. Como Netanyahu señaló en su comunicado, "emergieron diferencias significativas entre Gallant y yo en la gestión de la guerra, y estas discrepancias estuvieron acompañadas de declaraciones y acciones que contradecían las decisiones del gobierno y del gabinete".

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Netanyahu despide a Gallant, solo para luego revertir la decisión. Esto, por tanto, no debe verse únicamente como un asunto interno.

La motivación de Netanyahu

En primer lugar, Netanyahu busca consolidarse como el único punto de contacto con Estados Unidos, enviando un mensaje claro al próximo presidente: "solo necesitas convencerme a mí, no a Gallant ni al miembro de la Knéset, Benny Gantz".

Ambos son figuras bien valoradas en Washington. Según un alto funcionario de la Casa Blanca: "Nos sorprendió el despido de Gallant; parece que Netanyahu eligió deliberadamente un momento en el que la atención estaba puesta en otro lado".

En resumen, Netanyahu está centralizando el poder rodeándose de políticos que le sean más fáciles de controlar.

Las figuras que lo reemplazan son perfectas para cumplir este propósito. Katz, quien no ha tenido logros políticos destacados, ha pasado su carrera en la sombra de Netanyahu, siendo conocido más por sus exageradas publicaciones en redes sociales, muchas veces acompañadas de imágenes generadas por inteligencia artificial de baja calidad.