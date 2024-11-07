A pesar de haber sido condenado por delitos graves y de su controvertido papel en los disturbios del Capitolio tras su derrota en 2020, Donald Trump triunfó en las elecciones y volverá a ser presidente de Estados Unidos.
Se esperaba que los comicios fueran muy ajustados, sin embargo, el camino hacia la victoria se despejó más rápido de lo esperado para Trump, que logró una ventaja significativa sobre su oponente, la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris.
Pero, ¿cómo lo consiguió? Para muchos, el candidato republicano de 78 años supo aprovechar la incertidumbre económica y las crecientes preocupaciones sobre la inmigración, conectando con un electorado inquieto por los cambios demográficos del país.
Estos son los cinco factores clave que impulsaron su regreso a la Casa Blanca.
"Es la economía, estúpido"
Las preocupaciones económicas pesaron mucho sobre los votantes en estas elecciones. El 75% de los votantes aseguró que la economía estaba en malas condiciones, a pesar de los indicadores de crecimiento positivos, según una encuesta del New York Times/Siena College publicada en octubre.
Muchos votantes sintieron una desconexión entre el progreso económico reportado y su realidad cotidiana, ya que el costo de vida ha aumentado considerablemente en los últimos años.
Trump supo capitalizar este malestar generalizado, responsabilizando al actual presidente, Joe Biden, y a Harris de lo que describió como una economía fallida. Retrató a la administración demócrata como desconectada de los desafíos que enfrentan los estadounidenses en la vida cotidiana.
Durante un discurso en octubre, Trump prometió que, si regresaba a la Casa Blanca, “la inflación desaparecería por completo”.
También prometió que bajo su administración los precios de la energía y la electricidad se reducirían al menos a la mitad en “un máximo de 18 meses”. Una preocupación clave de los votantes, que se encuentran agobiados por el aumento de los costos debido a la inflación.
La inmigración, otra vez en el centro del debate
La inmigración fue otro pilar clave de su campaña, al igual que en 2020. Trump movilizó a sus votantes con mensajes contundentes sobre la seguridad fronteriza, principalmente la frontera con México, prometiendo limitar el acceso a los solicitantes de asilo.
“¿Qué hay sobre permitir que entren personas a través de una frontera abierta, 13.000 de las cuales eran asesinos? Muchos de ellos asesinaron a más de una persona”, dijo Trump en un discurso en octubre. “Y ahora viven felices en Estados Unidos. Yo creo esto: un asesino tiene algo en sus genes. Y tenemos muchos genes malos en nuestro país ahora mismo. Además, hay 425.000 personas que llegaron a nuestro país y no deberían haberlo hecho, porque son criminales”, añadió.
Según un reporte de la agencia de noticias AP, en este ciclo electoral los votantes parecieron estar más inclinados hacia políticas de inmigración más duras en comparación con el año 2020. Aproximadamente un 40% de los votantes dijeron que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos deberían ser deportados a sus países de origen, un aumento respecto al 30% registrado en las elecciones pasadas.
Aunque la mayoría de los votantes todavía dice que se debe ofrecer una vía legal para los inmigrantes sin documentos, ese porcentaje ha disminuido en los últimos cuatro años.
Curiosamente, el enfoque de Trump sobre inmigración logró un éxito sorprendente entre los votantes latinos, un grupo que históricamente podría haber sido reacio a su mensaje.
A nivel nacional, el apoyo de los hombres latinos al republicano aumentó en 18 puntos porcentuales, mientras que en estados clave como Nevada y Arizona su apoyo creció en 11 y 4 puntos, respectivamente.
"Puede sorprender a algunas personas, pero los latinos no solo se identifican como un grupo étnico, sino también como estadounidenses", señaló el sitio político estadounidense The Hill.
Las frustraciones económicas también jugaron un papel clave en este giro hacia Trump. Para muchos votantes latinos, los altos precios y las dificultades económicas bajo la administración Biden-Harris pesaron más que otras preocupaciones, según un informe de la cadena de noticias estadounidense NBC.
Temas transgénero
El equipo de Donald Trump invirtió más de 65 millones de dólares en una campaña publicitaria contra los derechos de las personas transgénero, enfocándose particularmente en los casos de atletas trans que compiten en deportes femeninos.
Lia Thomas, una nadadora transgénero que formaba parte del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania, había desatado un debate generalizado sobre el tema en 2022.
En este marco, Trump prometió prohibir la participación de personas trans en competencias de mujeres para así "proteger los deportes femeninos". Este mensaje resonó especialmente entre los votantes conservadores.
"Vamos a mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos", dijo Trump a finales de septiembre, destacando que su administración se encargaría de mantener lo que describió como una “locura transgénero” fuera de las escuelas estadounidenses.
Sentimiento anti-genocidio
El apoyo del Gobierno de Joe Biden a Israel durante la ofensiva sobre Gaza generó descontento entre muchos votantes árabe-estadounidenses, especialmente en estados clave como Míchigan.
Históricamente alineada con el Partido Demócrata, esta comunidad expresó su insatisfacción con la postura de su administración, lo que llevó a algunos a considerar otras opciones a la hora de votar.
Por ejemplo, Bill Bazzi, alcalde árabe y musulmán de Dearborn Heights, Michigan, expresó su apoyo a Trump. Destacó que tomó esa decisión a partir de su descontento con la gestión de la administración Biden en relación con la ofensiva de Israel sobre Gaza, así como preocupaciones económicas.
Esa misma desilusión con la postura de los demócratas sobre Gaza también ha llevado a algunos votantes a respaldar candidatos de partidos alternativos. Jill Stein, candidata del Partido Verde, ha logrado atraer a votantes árabe-estadounidenses descontentos, lo que podría reducir la participación electoral demócrata.
Perspicacia para los negocios
La reciente victoria de Trump fue significativa, especialmente considerando sus desafíos legales y múltiples condenas, lo que refleja su influencia continua y su capacidad para conectar con un segmento amplio del electorado.
A lo largo de su campaña, Trump se presentó constantemente como víctima de una "caza de brujas", argumentando que los casos legales e investigaciones en su contra tenían motivaciones políticas y que no eran investigaciones válidas.
En agosto de 2023, tras ser acusado por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, Trump se entregó a la cárcel del condado de Fulton. Allí se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en la historia al que le tomaron una fotografía policial.
Trump no tardó en aprovechar la icónica imagen, transformándola en una herramienta clave para recaudar fondos y votos. Productos como camisetas, tazas y enfriadores de latas con la foto y lemas como “Nunca te rindas” se hicieron populares entre su base de seguidores.
Finalmente esto terminó jugando a favor de Trump, quien se presentó como la “víctima” de un establishment político, legal y mediático “corrupto” empeñado en destruirlo.
“Superamos obstáculos que nadie creía posibles”, declaró a sus seguidores en un discurso en las primeras horas tras el día de las elecciones, describiendo su victoria como “un triunfo magnífico para el pueblo estadounidense”.