A pesar de haber sido condenado por delitos graves y de su controvertido papel en los disturbios del Capitolio tras su derrota en 2020, Donald Trump triunfó en las elecciones y volverá a ser presidente de Estados Unidos.

Se esperaba que los comicios fueran muy ajustados, sin embargo, el camino hacia la victoria se despejó más rápido de lo esperado para Trump, que logró una ventaja significativa sobre su oponente, la candidata demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris.

Pero, ¿cómo lo consiguió? Para muchos, el candidato republicano de 78 años supo aprovechar la incertidumbre económica y las crecientes preocupaciones sobre la inmigración, conectando con un electorado inquieto por los cambios demográficos del país.

Estos son los cinco factores clave que impulsaron su regreso a la Casa Blanca.

"Es la economía, estúpido"

Las preocupaciones económicas pesaron mucho sobre los votantes en estas elecciones. El 75% de los votantes aseguró que la economía estaba en malas condiciones, a pesar de los indicadores de crecimiento positivos, según una encuesta del New York Times/Siena College publicada en octubre.

Muchos votantes sintieron una desconexión entre el progreso económico reportado y su realidad cotidiana, ya que el costo de vida ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Trump supo capitalizar este malestar generalizado, responsabilizando al actual presidente, Joe Biden, y a Harris de lo que describió como una economía fallida. Retrató a la administración demócrata como desconectada de los desafíos que enfrentan los estadounidenses en la vida cotidiana.

Durante un discurso en octubre, Trump prometió que, si regresaba a la Casa Blanca, “la inflación desaparecería por completo”.

También prometió que bajo su administración los precios de la energía y la electricidad se reducirían al menos a la mitad en “un máximo de 18 meses”. Una preocupación clave de los votantes, que se encuentran agobiados por el aumento de los costos debido a la inflación.

La inmigración, otra vez en el centro del debate

La inmigración fue otro pilar clave de su campaña, al igual que en 2020. Trump movilizó a sus votantes con mensajes contundentes sobre la seguridad fronteriza, principalmente la frontera con México, prometiendo limitar el acceso a los solicitantes de asilo.

“¿Qué hay sobre permitir que entren personas a través de una frontera abierta, 13.000 de las cuales eran asesinos? Muchos de ellos asesinaron a más de una persona”, dijo Trump en un discurso en octubre. “Y ahora viven felices en Estados Unidos. Yo creo esto: un asesino tiene algo en sus genes. Y tenemos muchos genes malos en nuestro país ahora mismo. Además, hay 425.000 personas que llegaron a nuestro país y no deberían haberlo hecho, porque son criminales”, añadió.

Según un reporte de la agencia de noticias AP, en este ciclo electoral los votantes parecieron estar más inclinados hacia políticas de inmigración más duras en comparación con el año 2020. Aproximadamente un 40% de los votantes dijeron que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos deberían ser deportados a sus países de origen, un aumento respecto al 30% registrado en las elecciones pasadas.

Aunque la mayoría de los votantes todavía dice que se debe ofrecer una vía legal para los inmigrantes sin documentos, ese porcentaje ha disminuido en los últimos cuatro años.

Curiosamente, el enfoque de Trump sobre inmigración logró un éxito sorprendente entre los votantes latinos, un grupo que históricamente podría haber sido reacio a su mensaje.

A nivel nacional, el apoyo de los hombres latinos al republicano aumentó en 18 puntos porcentuales, mientras que en estados clave como Nevada y Arizona su apoyo creció en 11 y 4 puntos, respectivamente.

"Puede sorprender a algunas personas, pero los latinos no solo se identifican como un grupo étnico, sino también como estadounidenses", señaló el sitio político estadounidense The Hill.

Las frustraciones económicas también jugaron un papel clave en este giro hacia Trump. Para muchos votantes latinos, los altos precios y las dificultades económicas bajo la administración Biden-Harris pesaron más que otras preocupaciones, según un informe de la cadena de noticias estadounidense NBC.