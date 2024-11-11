El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Türkiye refutó las afirmaciones "infundadas" sobre envíos de petróleo a Israel desde su terminal energética de Ceyhan, en el sureste del país.

En un comunicado, el ministerio aclaró este domingo que "no se han realizado entregas a Israel como destinatario".

BOTAS International maneja las operaciones del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC) en Türkiye, bajo un acuerdo internacional con Azerbaiyán y Georgia.

La empresa "no tiene autoridad ni participación en la compra o venta de petróleo", destacó el ministerio.

"Las empresas que transportan petróleo a través del oleoducto BTC, para exportarlo a los mercados globales desde la terminal Haydar Aliyev, han respetado la reciente decisión de Türkiye de no participar en el comercio con Israel", explicó el comunicado.