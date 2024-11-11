ORIENTE MEDIO
2 MIN DE LECTURA
Netanyahu admite responsabilidad en ataques con dispositivos en Líbano
Los dispositivos electrónicos, que al parecer utilizaban miembros de Hezbollah, estallaron durante dos días consecutivos en supermercados, calles y funerales en septiembre pasado.
Netanyahu admite responsabilidad en ataques con dispositivos en Líbano
Las explosiones de dispositivos electrónicos mataron a casi 40 personas e hirieron a cerca de 3.000 en septiembre pasado en Líbano. Precedieron la ofensiva militar en curso de Israel en este país./ Foto: AP
11 de noviembre de 2024

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que autorizó los devastadores ataques en Líbano con localizadores electrónicos y dispositivos de comunicación, que en septiembre pasado mataron a cerca de 40 personas y dejaron aproximadamente 3.000 heridos. Esta es la primera vez que Tel Aviv reconoce su participación en las explosiones.

Previamente, el grupo libanés Hezbollah había culpado a Israel, su archienemigo, por las explosiones que representaron un duro golpe y por el que prometió vengarse.

“Netanyahu confirmó el domingo que le dio luz verde a los ataques con localizadores electrónicos (buscapersonas) en Líbano”, declaró a la agencia de noticias AFP su portavoz, Omer Dostri, sobre los ataques.

Relacionado¿Qué es un localizador electrónico o bíper y cómo explotó en Líbano?
Recomendados

Los dispositivos portátiles, que al parecer utilizaban miembros de Hezbollah, estallaron durante dos días consecutivos en supermercados, calles y funerales en Líbano, a mediados de septiembre.

Estos ataques mataron a casi 40 personas e hirieron a cerca de 3.000. Además, precedieron la ofensiva militar que Israel lanzó contra este país y que ha dejado cientos de víctimas.

RelacionadoMás de 1.000 heridos en Líbano por explosión de localizadores electrónicos

De hecho, el ataque con dispositivos portátiles fue solo el comienzo. Desde finales de septiembre, Tel Avivintensificó su ofensiva aérea contra Líbano y posteriormente envió tropas terrestres para invadir el sur del país.

FUENTE:TRT World
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar