Bombardeo tras bombardeo, el Ejército de Israel ha intensificado sus masacres contra los palestinos en Gaza. Durante la madrugada de este martes atacó la denominada "zona segura" en Al-Mawasi, sur del enclave, donde se refugiaban personas desplazadas, y cobró la vida de al menos 14 personas. Apenas horas antes, en la noche del lunes, había bombardeado la misma área matando a 10 palestinos. Este último ataque impactó una zona de descanso cerca de las improvisadas tiendas de campaña.

El bombardeo alcanzó una parada de descanso ubicada fuera de la puerta sur del Asdaa Resort, donde muchas familias desplazadas habían buscado refugio, confirmó una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu. Los testigos informaron de que el sitio, llamado "Happy Time" y ubicado en una calle principal al norte de la Ruta 5 en Al-Mawasi, es frecuentada por residentes desplazados para acceder a Internet.

Sin embargo, la incesante ofensiva israelí se ha extendido por todo Gaza. Ahora que llega a su mes número 14 de ataques devastadores, Tel Aviv está concentrando sus operaciones en el norte y el centro del enclave. En esa línea, les ha ordenado a decenas de miles de residentes palestinos que evacúen múltiples áreas, lo que alimenta los temores de que nunca se les permita regresar.

Tanques israelíes abren fuego en el campo de refugiados de Nuseirat

Justamente, en el centro de Gaza, tanques de las fuerzas de Tel Aviv irrumpieron con disparos en el campo de refugiados de Nuseirat en una nueva incursión este lunes. Autoridades de salud palestinas señalaron que los ataques militares de Israel habían cobrado la vida al menos a 11 personas desde el domingo por la noche.

Según el relato de los sobrevivientes, los tanques israelíes abrieron fuego cuando entraron en el sector occidental del campo de Nuseirat, uno de los ocho sitios históricos de refugiados en Gaza, desatando el pánico entre la población y las familias desplazadas.

Un residente, Zaik Mohammad, describió que el avance de los tanques fue totalmente sorpresivo. "Algunas personas no pudieron huir y se quedaron atrapadas dentro de sus casas, pidiendo que se les permitiera salir, mientras que otras salieron corriendo con lo que pudieron llevar mientras escapaban", le dijo a la agencia Reuters, a través de una aplicación de chat. Mohammad, de 25 años, vive a un kilómetro de la zona atacada.

Israel impidió el 85% de los intentos de la ONU por enviar ayuda al norte de Gaza

La ONU aseguró este martes que el 85% de sus intentos por coordinar convoyes de ayuda y visitas humanitarias al norte de Gaza fueron rechazados u obstruidos por las autoridades de Israel en octubre.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció que había presentado 98 solicitudes a las autoridades israelíes para que le autorizara a cruzar el puesto de control a lo largo del Valle de Gaza, pero sólo se le concedieron 15 de ellas, según el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Dujarric añadió que la OCHA estaba "preocupada por el destino de los palestinos que permanecen en el norte de Gaza mientras continúa el bloqueo y pide urgentemente a Israel que abra la zona a las operaciones humanitarias dadas las necesidades masivas".