El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que 2025 será el año en que Israel impondrá su soberanía sobre Cisjordania ocupada, eliminando así a lo que describe como "la amenaza" de un Estado palestino. Sus declaraciones desafían el derecho internacional, que considera Cisjordania como territorio palestino ocupado.

Durante una reunión del Partido Sionista Religioso, del cual es líder, Smotrich también felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por su victoria en las votaciones de la semana pasada, según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

El ministro argumentó que la victoria de Trump representa una valiosa oportunidad para Israel, pues durante el primer mandato del expresidente, de 2017a 2021, este “lideró acciones significativas, como la reubicación en Jerusalén de la embajada de EE.UU., el reconocimiento de esa ciudad como la capital de Israel, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y la legitimación de los asentamientos en Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania ocupada).

"Estuvimos a punto de implementar la soberanía sobre los asentamientos en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) antes del Gobierno de Biden", sostuvo Smotrich. "Ahora es el momento de actuar", añadió.

El ministro también señaló que existe un amplio consenso tanto dentro de la coalición del gobierno israelí como de la oposición en contra de la creación de un Estado palestino, que según él pondría en peligro la existencia de Israel.

El “plan secreto” de Israel para anexar Cisjordania ocupada

Desafiando el derecho internacional, el ministro de extrema derecha sostuvo que "la única forma de eliminar de la agenda la amenaza de un Estado palestino es aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos en Judea y Samaria”, que en realidad son Cisjordania ocupada.

Smotrich agregó que les había ordenado a la División de Asentamientos y a la Administración Civil, ambas dependencias del Ministerio de Defensa, que comenzaran los preparativos de la infraestructura necesaria para implementar esta política.

Anticipándose a las posibles objeciones, Smotrich aseguró: "Incluso si hay quienes protestan, incluidos los países árabes, ya hemos demostrado a través de los Acuerdos de Abraham que, cuando Israel se mantiene firme, obtiene apoyo y reconocimiento".

Posteriormente, Smotrich escribió en la red social X, anteriormente Twitter.: "2025, el año de la soberanía en Judea y Samaria".

Ahora bien, esta no es la primera vez que Smotrich aborda este tema. En junio, confirmó informes del diario The New York Times que indicaban que tenía un "plan secreto" para anexar Cisjordania ocupada a Israel y frustrar cualquier intento de incorporarla a un futuro Estado palestino.

El 19 de julio pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó el derecho de los palestinos a la autodeterminación, y subrayó que los asentamientos israelíes en tierras ocupadas deben ser desmantelados.

En una opinión consultiva sobre las consecuencias de la ocupación israelí en los territorios palestinos, la CIJ dictaminó que los territorios palestinos ocupados constituyen una "unidad territorial única" que debe ser protegida y respetada.

La CIJ también declaró que las políticas israelíes en estas áreas constituyen una anexión de facto, por lo que expresó dudas de que pudiera justificarse ampliar la legislación israelí para incluir la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.