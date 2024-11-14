ORIENTE MEDIO
“Se repiten escenas de la Nakba”: expulsiones y masacres en norte de Gaza
Los palestinos afirman que Israel despeja el área para usarla como una “zona de amortiguación” y, potencialmente, para el retorno de colonos judíos, como ocurrió en la Nakba, la catástrofe, de 1948.
Cientos de familias palestinas desplazadas, obligadas a huir de los refugios y campamentos en Beit Hanoun, comenzaron a trasladarse a zonas que se creían más seguras, llevando consigo todas las pertenencias que podían llevarse. / Foto: AA.
14 de noviembre de 2024

Uno de los recuerdos más dolorosos para el pueblo palestino es la Nakba, la “catástrofe” de 1948, cuando más de 700.000 fueron expulsados de sus hogares a través de campañas de asesinatos e intimidación por parte de Israel. Hoy, los residentes del norte de Gaza advierten que esas mismas escenas se están repitiendo.

Este miércoles, en medio de incesantes ataques, las fuerzas israelíes intensificaron su incursión en Beit Hanoun, en el norte de Gaza, obligando a los pocos residentes que aún quedaban a abandonar el área.

Según testigos, los soldados rodearon refugios donde se encontraban familias desplazadas y la escasa población local restante, estimada en unos pocos miles. Luego, los obligaron a dirigirse al sur a través de un puesto de control al norte de la Ciudad de Gaza.

Después, las fuerzas israelíes retuvieron a varios de los desplazados hombres para interrogarlos, mientras permitían que mujeres y niños continuaran su camino, según informaron residentes y médicos palestinos.

Este tipo de desplazamientos forzados se repiten casi a diario, por lo que los palestinos creen que las fuerzas israelíes están despejando el área para usarla como una zona de amortiguación y, potencialmente, para el retorno de colonos judíos.

"Las escenas de la catástrofe de 1948 se están repitiendo. Israel está repitiendo sus masacres, desplazamientos y destrucción", aseguró Saed, de 48 años, residente de Beit Lahia, quien llegó a la Ciudad de Gaza este miércoles.

"El norte de Gaza se está convirtiendo en una gran zona de amortiguación. Israel está realizando una limpieza étnica ante los ojos y oídos de un mundo impotente", señaló Saed a la agencia de noticias Reuters.

En 1948, más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares mediante campañas de asesinatos e intimidación por parte de Israel. También sus pueblos y ciudades fueron ocupados por colonos israelíes. Estos acontecimientos son conocidos como la Nakba, la “catástrofe” en árabe, que ocurrieron en los meses previos y durante la guerra árabe-israelí, mientras se establecía el estado de Israel.

Human Rights Watch acusa a Israel de "crimen de guerra" y "limpieza étnica"

Human Rights Watch (HRW) denunció que las órdenes de evacuación reiteradas en Gaza por parte de Israel constituyen un "crimen de guerra de transferencia forzada" y un acto de "limpieza étnica" en partes del territorio palestino.

"HRW ha acumulado evidencia de que las autoridades israelíes están (...) cometiendo el crimen de guerra de transferencia forzada", señaló la organización en un informe publicado este jueves.

Además, indicó que "las acciones israelíes parecen ajustarse a la definición de limpieza étnica" en las áreas donde los palestinos no podrán regresar.

El informe, de 172 páginas, se basa en entrevistas con desplazados palestinos, imágenes satelitales y reportes recopilados hasta agosto de 2024.

Israel justifica los desplazamientos alegando razones de seguridad civil o necesidad militar. Sin embargo, Nadia Hardman, investigadora de HRW, señaló que Tel Aviv debería demostrar “en cada caso que el desplazamiento de civiles era la única opción", pues de lo contrario, incumple el derecho humanitario internacional.

Por su parte, Ahmed Benchemsi, portavoz de HRW para Oriente Medio, afirmó en una conferencia de prensa que "hacer que grandes partes de Gaza sistemáticamente se vuelvan inhabitables (...) en algunos casos de forma permanente (...) constituye limpieza étnica".

Bombardeos no dan tregua

Mientras tanto, los bombardeos israelíes no dan respiro en toda Gaza. Este miércoles, ataques del Ejército de Tel Aviv mataron al menos a tres palestinos en el barrio Sheikh Radwan, en la Ciudad de Gaza. Otro ataque en las afueras de la escuela Hamama hirió al menos a 10 palestinos, según el Centro de Información Palestino.

Asimismo, un ataque israelí en una casa en el norte de Gaza mató al menos a seis personas, entre ellos tres niños.

Además, en la noche del miércoles Israel mató al menos a 15 palestinos en ataques aéreos en el sur y centro de Gaza. Aviones de combate israelíes atacaron una casa en el área de Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, dejando ocho personas muertas, incluidos niños, dijeron testigos y fuentes médicas.

Desde que Israel comenzó su ofensiva el 7 de octubre de 2023, más de 43.700 personas han muerto en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y más de 103.000 han resultado heridas, según las autoridades palestinas de salud.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar