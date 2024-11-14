Uno de los recuerdos más dolorosos para el pueblo palestino es la Nakba, la “catástrofe” de 1948, cuando más de 700.000 fueron expulsados de sus hogares a través de campañas de asesinatos e intimidación por parte de Israel. Hoy, los residentes del norte de Gaza advierten que esas mismas escenas se están repitiendo.

Este miércoles, en medio de incesantes ataques, las fuerzas israelíes intensificaron su incursión en Beit Hanoun, en el norte de Gaza, obligando a los pocos residentes que aún quedaban a abandonar el área.

Según testigos, los soldados rodearon refugios donde se encontraban familias desplazadas y la escasa población local restante, estimada en unos pocos miles. Luego, los obligaron a dirigirse al sur a través de un puesto de control al norte de la Ciudad de Gaza.

Después, las fuerzas israelíes retuvieron a varios de los desplazados hombres para interrogarlos, mientras permitían que mujeres y niños continuaran su camino, según informaron residentes y médicos palestinos.

Este tipo de desplazamientos forzados se repiten casi a diario, por lo que los palestinos creen que las fuerzas israelíes están despejando el área para usarla como una zona de amortiguación y, potencialmente, para el retorno de colonos judíos.

"Las escenas de la catástrofe de 1948 se están repitiendo. Israel está repitiendo sus masacres, desplazamientos y destrucción", aseguró Saed, de 48 años, residente de Beit Lahia, quien llegó a la Ciudad de Gaza este miércoles.

"El norte de Gaza se está convirtiendo en una gran zona de amortiguación. Israel está realizando una limpieza étnica ante los ojos y oídos de un mundo impotente", señaló Saed a la agencia de noticias Reuters.

En 1948, más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares mediante campañas de asesinatos e intimidación por parte de Israel. También sus pueblos y ciudades fueron ocupados por colonos israelíes. Estos acontecimientos son conocidos como la Nakba, la “catástrofe” en árabe, que ocurrieron en los meses previos y durante la guerra árabe-israelí, mientras se establecía el estado de Israel.

Human Rights Watch acusa a Israel de "crimen de guerra" y "limpieza étnica"

Human Rights Watch (HRW) denunció que las órdenes de evacuación reiteradas en Gaza por parte de Israel constituyen un "crimen de guerra de transferencia forzada" y un acto de "limpieza étnica" en partes del territorio palestino.