El brutal asedio de Israel en el norte de Gaza ha matado a más de 2.000 palestinos en unas pocas semanas. Mientras su ejército bombardea áreas marcadas como "seguras", los cuerpos se amontonan en las calles de barrios reducidos a escombros. La ONU también acaba de advertir que las acciones de Tel Aviv cumplen con las características de un genocidio y que está usando la "hambruna como arma de guerra".

La posibilidad de detener la devastadora ofensiva mediante un alto el fuego continúa siendo remota, debido a la negativa del Gobierno de Benjamín Netanyahu a negociar. En contraste, Hamás reafirmó este jueves su disposición a implementar una tregua inmediata y a liberar a los rehenes israelíes como parte de un intercambio de prisioneros "serio".

Mientras tanto, Tel Aviv intensifica su incursión en el norte del enclave, donde residentes advierten que busca despejar el área para convertirla en una "zona de amortiguación" y, potencialmente, para el retorno de colonos judíos. Estas son las características de la campaña emprendida por Tel Aviv en el norte de Gaza que más preocupan a la comunidad internacional.

Las "zonas seguras" no son seguras

Ismail Al-Thawabta, director de la Oficina de Medios de Gaza, acusó a Israel de engañar a la comunidad internacional con "mapas falsos" que muestran zonas "seguras" para civiles en Gaza. Según él, estas áreas marcadas como “seguras” son bombardeadas con frecuencia.

“El Ejército de Israel distribuye mapas con áreas marcadas en color amarillo, etiquetadas como humanitarias y seguras, pero luego ataca allí con bombas y misiles, causando víctimas civiles, entre ellas mujeres, niños y ancianos”, declaró. Citó ejemplos como la zona de Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, y Deir Al-Balah, donde ocurrieron masacres de civiles a pesar de que Israel las señalaba como seguras.

Bloqueo de ayuda humanitaria

Israel mantiene un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en todo Gaza, pero principalmente en la zona del norte, donde prácticamente no han ingresado alimentos ni medicinas en las últimas semanas.

Asimismo, el cruce de Rafah, un paso vital para la entrada de ayuda desde Egipto, lleva cerrado 190 días, lo que ha generado una grave escasez de suministros básicos, explicó Al-Thawabta. Estimó que aproximadamente 600.000 toneladas de ayuda y alimentos están retenidas en el lado egipcio del cruce porque Israel no permite su entrada.

Riesgo de hambruna

Agencias internacionales y de la ONU advirtieron que, debido al bloqueo de ayuda, el norte de Gaza está al borde de una hambruna. Alertan que la falta de alimentos, agua potable y suministros médicos está haciendo la supervivencia cada vez más difícil para los residentes.

Cuerpos abandonados en las calles

Las ambulancias tienen dificultades para llegar a los heridos en el norte de Gaza, lo que obliga a muchos a intentar caminar hasta los hospitales, pero son atacados en las calles, según testigos.