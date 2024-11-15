MUNDO
4 MIN DE LECTURA
Elon Musk se reúne con embajador de Irán ante la ONU, según informes
Una fuente iraní citada por The New York Times informó que Elon Musk se reunió con el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, para aliviar las tensiones entre Washington y Teherán.
Elon Musk se reúne con embajador de Irán ante la ONU, según informes
La reunión, de confirmarse, podría ofrecer una primera indicación de que Trump habla en serio sobre la diplomacia con Irán. /  Foto: AFP.
15 de noviembre de 2024

Elon Musk, multimillonario tecnológico y aliado cercano del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el embajador de Irán ante la ONU en un intento por aliviar las tensiones entre Washington y Teherán, según informó The New York Times.

El periódico citó este jueves a fuentes iraníes anónimas que describieron la reunión entre la persona más rica del mundo y el embajador Amir Saeid Iravani como "positiva". El encuentro duró al menos una hora y se llevó a cabo en un lugar secreto el pasado lunes, añadió.

RelacionadoMusk llega al gobierno de Trump: de donante millonario a “hombre de estado”

Hasta ahora, el equipo de transición de Trump no confirmó la reunión. Tampoco lo hizo la misión iraní ante la ONU, que dijo que no tenía comentarios.

Si se confirma, esta reunión podría ser una señal temprana de que Trump se toma en serio la diplomacia con Irán, en lugar de optar por un enfoque más belicista respaldado por muchos conservadores del Partido Republicano y también por Israel.

Además, reflejaría una vez más la extraordinaria influencia de Musk, propietario de Tesla y X, quien ha estado casi constantemente al lado de Trump. Reportes indican que incluso ha participado en llamadas telefónicas con líderes mundiales junto al presidente electo.

Relaciones tensas

Recomendados

Durante su último gobierno, Trump rompió el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán que negoció su predecesor, Barack Obama. Por el contrario, adoptó una política de "máxima presión", que incluía esfuerzos para forzar a otras naciones a dejar de comprar petróleo iraní.

Además, durante su administración Estados Unidos lanzó el ataque que mató al alto general iraní, Qasem Soleimani.

Tras la retirada de Trump del acuerdo, Irán, según informes, intensificó su enriquecimiento de uranio durante el mandato del presidente Joe Biden.

Sin embargo, Trump se ha presentado como un negociador hábil y, durante su campaña, expresó su apertura a la diplomacia, a pesar de apoyar públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha ordenado ataques militares contra Irán en el marco de la ofensiva de Tel Aviv en Gaza.

Por otro lado, este jueves, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, le dijo al jefe de la Organismo Internacional de Energía Atómica, que estaba de visita en Teherán, que Irán quiere aclarar las dudas sobre su programa nuclear.

Además, el embajador de iraní instó a Musk durante la reunión de este lunes, a reducir las sanciones de EE.UU. que pesan sobre Teherán e impulsar negocios en el país, según aseguró el The New York Times, citando a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
Por Djoomart Otorbaev
Envejecimiento poblacional: ¿qué desafíos plantea un mundo con menos jóvenes y más ancianos?
Por Julián Bilmes
De Arafat a Muzdalifah: cómo el Hajj nos enseña a caminar con humildad sobre la tierra
Por Kübra Solmaz
Türkiye y Rusia reiteran compromiso con la unidad de Siria y renuevan impulso al diálogo con Ucrania
La prohibición de los talibanes al opio: ¿es posible una transformación genuina?
Por Ata Şahit
Trump confirma que los aranceles a Canadá y México "seguirán adelante"
Por Redacción
Es diseñador, lucha contra prejuicios y lleva la causa palestina a la moda
Por Hajar Elkahlaoui
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Por Lourdes Albornoz
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Por Guido Neidhöfer
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
Por Faruk Tasci
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Por Federico Donner
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Por Ian Proud
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Por Santiago Peluffo Soneyra
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
Por Ata Şahit
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Por Hamza Castillo