Qatar ha estado involucrado en cuestiones complicadas, desde las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes hasta el conflicto entre Israel y Palestina, albergando a líderes de Hamas durante muchos años.
Sin embargo, la actual ofensiva sobre Gaza ha puesto a prueba seriamente el compromiso de este estado del Golfo con la mediación entre Israel y Hamas, lo que implica lidiar con un Israel impredecible y un Hamas decidido.
La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar anunció que suspendería su rol de mediador por tiempo indefinido debido al estancamiento continuo entre Israel y Hamas, añadiendo que esta decisión no significa una “retirada total” de Doha de la mediación, ya que el asunto palestino sigue siendo central en la política exterior del país del Golfo.
"Qatar notificó a las partes hace 10 días durante los últimos intentos de alcanzar un acuerdo que paralizaría sus esfuerzos de mediación entre Hamás e Israel si no se alcanzaba un acuerdo en la ronda", dijo el ministerio, añadiendo que Doha "reanudará" sus esfuerzos de mediación cuando ambas partes "muestren su voluntad y seriedad para poner fin a la brutal guerra" en el enclave palestino, donde viven más de dos millones de personas.
Desde que se logró la liberación de 105 rehenes israelíes a cambio de 240 presos palestinos en noviembre del año pasado con una tregua de una semana, la mediación qatarí tuvo dificultades para sortear las tácticas dilatorias del gobierno de Benjamin Netanyahu, según Mahjoob Zweiri, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Qatar.
Hablando con TRT World, Zweiri afirma que Netanyahu utilizó tácticas dilatorias, anticipando la victoria electoral de Trump, que esperaba aprovechar para expandir la ofensiva contra los palestinos.
La agenda belicista de Netanyahu
"No olvidemos que Netanyahu quiere que la mediación logre su propio objetivo en la guerra", señala el profesor, observando que el primer ministro israelí criticó las mediaciones egipcia y qatarí porque estos facilitadores no servían a su agenda política extremista.
Según Zweiri, Netanyahu exige ciertas concesiones de Hamas que ni Egipto ni Qatar pudieron proporcionarle. Como resultado, Qatar ha decidido enviar un mensaje de que no participará en la mediación entre Israel y Hamás “hasta que las dos partes demuestren su buena voluntad y su sinceridad en la búsqueda de una solución”, afirma.
Sami Barhoum, un periodista palestino radicado en Gaza, ve la suspensión de la mediación de Qatar como una medida "táctica", que está diseñada para esperar la próxima agenda de Trump "para construir una nueva visión para abordar el tema de la mediación", y agregó que Doha tomó la decisión de suspensión para evitar una confrontación cara a cara con la próxima administración de Trump e Israel.
Luciana Zaccara, profesora asociada de investigación del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, evalúa que con su reciente suspensión de las conversaciones de Gaza, el país del Golfo da una señal para proteger su reputación positiva de buenos oficios en el ámbito internacional.
La actitud belicista del primer ministro israelí Netanyahu en la ofensiva de Gaza ha bloqueado hasta ahora muchos intentos de paz. Zaccara dice que "después de un año de estancamiento en las negociaciones, la eficacia y utilidad de continuar con esos esfuerzos sin resultados puede dañar la imagen de mediador exitoso de la que Qatar ha disfrutado hasta ahora", refiriéndose a los esfuerzos de mediación de Doha entre Israel y Hamás desde el 7 de octubre.
En el pasado, Qatar desempeñó un papel importante en las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes, que llevaron a la retirada de Afganistán de la administración Biden, allanando efectivamente el camino para el ascenso del grupo afgano al poder en Kabul. Las conversaciones entre los talibanes y Estados Unidos mediadas por Qatar suscitaron muchos elogios en la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los organismos mundiales más poderosos.
A pesar de varios reveses en las conversaciones entre Israel y Hamás, Qatar no se retirará de esta difícil mediación debido a la centralidad de la cuestión palestina para la política exterior del país del Golfo, dice Zaccara.
"Pero es igualmente difícil ver a ambas partes y a los negociadores sentarse de nuevo, y Catar no volverá hasta que haya una señal clara de Israel", dice, añadiendo que la victoria de Trump fortalecerá aún más a Netanyahu para intensificar la ofensiva.
El profesor no es muy optimista respecto al futuro de las negociaciones, ya que no ha habido avances reales durante todo el año. "La situación no puede empeorar", afirma. Si bien no ha habido un desarrollo positivo, los canales de comunicación liderados por Qatar al menos han permitido que las dos partes en conflicto "transmitan" sus respectivos mensajes, agrega.
Impacto en el liderazgo de Hamás en Doha
La decisión de Qatar de detener su mediación podría tener un grave impacto en Hamás, ya que algunos de sus tomadores de decisiones residen en el país del Golfo.
“Los mediadores en la región quieren tomar medidas proactivas antes de que Trump tome el poder para que no haya una crisis política entre Qatar y EE.UU., dado que durante meses ha habido intentos estadounidenses encabezados por el secretario de Estado del país, Antony Blinken, de presionar a los qataríes para que expulsen a los líderes de Hamás”, dice Barhoum a TRT World .
Aunque un funcionario anónimo de Qatar dijo que la oficina política de Hamas en el estado del Golfo "ya no cumple su propósito", según Reuters, los funcionarios del grupo palestino declararon que Doha no les informó sobre los efectos de la suspensión en el liderazgo de la resistencia.
Zaccara no cree que Qatar vaya a “expulsar” a los dirigentes de Hamás de Doha porque “oficialmente siguen en el marco de la mediación”. Por tanto, “sería perjudicial para Qatar” tomar semejante medida, ya que la causa palestina ha sido una piedra angular de la política exterior de Qatar durante muchas décadas.
Sin embargo, Barhoum sostiene que el liderazgo de Hamas "ahora está buscando países para reubicar a los líderes" en su Shura, que equivale al politburó del grupo, así como a otros miembros de sus consejos organizativos, políticos y administrativos.
El Mossad persigue a los líderes de Hamas por todo el mundo, por lo que el grupo busca un país que pueda proporcionar garantías de seguridad para proteger a sus miembros de los ataques israelíes, explica Barhoum, señalando que la situación organizativa y política dentro de la organización palestina se ha vuelto más compleja tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán.
"Todos los ojos están puestos en países con buenas relaciones, incluidos Türkiye, Argelia, Mauritania, Malasia y Rusia", dice. Entre esos países, Ankara podría desempeñar un papel clave para un avance en Gaza debido a que Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan tienen buenas relaciones, añade.
Hamás valora el “importante papel que ha desempeñado Qatar durante décadas apoyando a los palestinos en Gaza, abrazando a los líderes de Hamás y proporcionando un importante apoyo logístico y financiero en la última década en particular”, dice el periodista radicado en Gaza.