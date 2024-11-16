Qatar ha estado involucrado en cuestiones complicadas, desde las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes hasta el conflicto entre Israel y Palestina, albergando a líderes de Hamas durante muchos años.

Sin embargo, la actual ofensiva sobre Gaza ha puesto a prueba seriamente el compromiso de este estado del Golfo con la mediación entre Israel y Hamas, lo que implica lidiar con un Israel impredecible y un Hamas decidido.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar anunció que suspendería su rol de mediador por tiempo indefinido debido al estancamiento continuo entre Israel y Hamas, añadiendo que esta decisión no significa una “retirada total” de Doha de la mediación, ya que el asunto palestino sigue siendo central en la política exterior del país del Golfo.

"Qatar notificó a las partes hace 10 días durante los últimos intentos de alcanzar un acuerdo que paralizaría sus esfuerzos de mediación entre Hamás e Israel si no se alcanzaba un acuerdo en la ronda", dijo el ministerio, añadiendo que Doha "reanudará" sus esfuerzos de mediación cuando ambas partes "muestren su voluntad y seriedad para poner fin a la brutal guerra" en el enclave palestino, donde viven más de dos millones de personas.

Desde que se logró la liberación de 105 rehenes israelíes a cambio de 240 presos palestinos en noviembre del año pasado con una tregua de una semana, la mediación qatarí tuvo dificultades para sortear las tácticas dilatorias del gobierno de Benjamin Netanyahu, según Mahjoob Zweiri, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Qatar.

Hablando con TRT World, Zweiri afirma que Netanyahu utilizó tácticas dilatorias, anticipando la victoria electoral de Trump, que esperaba aprovechar para expandir la ofensiva contra los palestinos.

La agenda belicista de Netanyahu

"No olvidemos que Netanyahu quiere que la mediación logre su propio objetivo en la guerra", señala el profesor, observando que el primer ministro israelí criticó las mediaciones egipcia y qatarí porque estos facilitadores no servían a su agenda política extremista.

Según Zweiri, Netanyahu exige ciertas concesiones de Hamas que ni Egipto ni Qatar pudieron proporcionarle. Como resultado, Qatar ha decidido enviar un mensaje de que no participará en la mediación entre Israel y Hamás “hasta que las dos partes demuestren su buena voluntad y su sinceridad en la búsqueda de una solución”, afirma.

Sami Barhoum, un periodista palestino radicado en Gaza, ve la suspensión de la mediación de Qatar como una medida "táctica", que está diseñada para esperar la próxima agenda de Trump "para construir una nueva visión para abordar el tema de la mediación", y agregó que Doha tomó la decisión de suspensión para evitar una confrontación cara a cara con la próxima administración de Trump e Israel.

Luciana Zaccara, profesora asociada de investigación del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, evalúa que con su reciente suspensión de las conversaciones de Gaza, el país del Golfo da una señal para proteger su reputación positiva de buenos oficios en el ámbito internacional.

La actitud belicista del primer ministro israelí Netanyahu en la ofensiva de Gaza ha bloqueado hasta ahora muchos intentos de paz. Zaccara dice que "después de un año de estancamiento en las negociaciones, la eficacia y utilidad de continuar con esos esfuerzos sin resultados puede dañar la imagen de mediador exitoso de la que Qatar ha disfrutado hasta ahora", refiriéndose a los esfuerzos de mediación de Doha entre Israel y Hamás desde el 7 de octubre.

En el pasado, Qatar desempeñó un papel importante en las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes, que llevaron a la retirada de Afganistán de la administración Biden, allanando efectivamente el camino para el ascenso del grupo afgano al poder en Kabul. Las conversaciones entre los talibanes y Estados Unidos mediadas por Qatar suscitaron muchos elogios en la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los organismos mundiales más poderosos.