El Tribunal de Gaza es una nueva iniciativa independiente que busca investigar las dimensiones legales, políticas y éticas de la brutal invasión israelí a Gaza que continúa afectando a miles de vidas.
Esta plataforma, definida como un espacio para la "conciencia global", invita a la participación internacional con el objetivo de abordar las violaciones de derechos humanos y encontrar soluciones a lo que está ocurriendo en Gaza.
Ahmet Koroglu, coordinador del proyecto y miembro del panel presidencial del tribunal, compartió detalles sobre los objetivos y el propósito de esta iniciativa, que se inspira en ejemplos históricos de "tribunales de la consciencia".
Inspiración en tribunales históricos
Koroglu explicó que el Tribunal de Gaza se inspira en esfuerzos históricos como el Tribunal Russell de la década de 1960, que se dedicó a investigar la invasión de Vietnam por parte de Estados Unidos. "El Tribunal Russell fue el primero de su tipo, creado para generar conciencia pública y buscar soluciones a la crisis humanitaria en Vietnam. A lo largo de los años, han surgido tribunales similares para abordar injusticias globales", señaló.
De manera similar, el Tribunal de Gaza busca elevar la conciencia pública y fomentar la acción colectiva frente a la crisis humanitaria en Gaza, especialmente después de los trágicos sucesos del 7 de octubre de 2023. Koroglu subrayó que esta iniciativa no está formalmente integrada al marco legal, sino que se basa en la consciencia humanitaria, permitiendo que personas de todo el mundo participen.
"No se trata solo de un esfuerzo legal; es una cuestión de concienciación y de encontrar soluciones. Cualquier persona que desee contribuir está bienvenida", añadió.
Una plataforma para la humanidad
El Tribunal se presenta como una plataforma global abierta a la participación de artistas, académicos, activistas y ciudadanos comunes. "Queremos transformar el Tribunal de Gaza en un espacio de humanidad, donde cualquiera — testigos, víctimas, intelectuales o personas con pruebas — pueda compartir su testimonio", comentó Koroglu.
El objetivo del proyecto es reunir voces diversas en la búsqueda de justicia y resolución para la crisis. Además, el tribunal se distingue de los tribunales tradicionales, ya que su enfoque no es reemplazar sus esfuerzos, sino complementarlos. Al abordar los vacíos en los sistemas internacionales, el Tribunal de Gaza aspira a ser una iniciativa impulsada por la consciencia que amplifique la conciencia global sobre la crisis en Gaza y fomente la solidaridad internacional.
El Tribunal comenzó con consultas realizadas en Londres los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023, marcando el inicio de una iniciativa que se extenderá durante un año y culminará con audiencias en Estambul en octubre de 2025. Koroglu reveló que el equipo central está compuesto por entre 50 y 60 personas y ha atraído un creciente interés de diversos sectores.
"El interés por el proyecto va en aumento", destacó, subrayando la importancia de su dimensión humanitaria y describiéndolo como un paso crucial para abordar la crisis en Gaza.
Un foro para la justicia alternativa
El Tribunal, presidido por Richard Falk, reconocido experto en derecho internacional y ex-relator especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, adopta un enfoque diferente al de la justicia internacional tradicional. Su propósito es destacar las voces de la sociedad civil en la evaluación de los abusos perpetrados durante la brutal ofensiva israelí que comenzó en octubre de 2023.
El Comité Presidencial del Tribunal incluye a figuras destacadas como los ex-relatores especiales de la ONU Michael Lynk y Hilal Elver, así como académicos como Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Koroglu, John Reynolds, Diana Buttu, Cemil Aydin y Penny Green, entre otros.
El tribunal ha convocado a muchas personalidades influyentes de diversas regiones y antecedentes profesionales. Entre sus miembros se encuentran Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Citil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karli, Sami Al-Arian, Farank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan y Victoria Brittain.
Este tribunal, fundado en la consciencia pública, tiene previsto celebrar su segunda fase en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, en mayo de 2025, y su tercera y última fase en octubre de 2025 en Estambul.
Un reflejo de la frustración con los sistemas de justicia internacional
La creación del Tribunal de Gaza refleja una creciente frustración con las limitaciones y retrasos percibidos en los sistemas de justicia internacional, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI), donde los casos relacionados con los ataques israelíes en Palestina han avanzado lentamente.
Más allá de abordar los eventos recientes, el marco legal del tribunal integrará temas como el colonialismo de asentamientos y el apartheid, contextualizando sus hallazgos dentro del conflicto israelo-palestino de varias décadas y eventos históricos clave como la Nakba de 1948 y la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967.
El Tribunal de Gaza se presenta, por lo tanto, no solo como un esfuerzo jurídico, sino como una respuesta de la sociedad civil global frente a la inacción de los órganos de justicia establecidos, con la esperanza de que su labor inspire una acción internacional más decidida frente a la crisis humanitaria en Gaza.