El Tribunal de Gaza es una nueva iniciativa independiente que busca investigar las dimensiones legales, políticas y éticas de la brutal invasión israelí a Gaza que continúa afectando a miles de vidas.

Esta plataforma, definida como un espacio para la "conciencia global", invita a la participación internacional con el objetivo de abordar las violaciones de derechos humanos y encontrar soluciones a lo que está ocurriendo en Gaza.

Ahmet Koroglu, coordinador del proyecto y miembro del panel presidencial del tribunal, compartió detalles sobre los objetivos y el propósito de esta iniciativa, que se inspira en ejemplos históricos de "tribunales de la consciencia".

Inspiración en tribunales históricos

Koroglu explicó que el Tribunal de Gaza se inspira en esfuerzos históricos como el Tribunal Russell de la década de 1960, que se dedicó a investigar la invasión de Vietnam por parte de Estados Unidos. "El Tribunal Russell fue el primero de su tipo, creado para generar conciencia pública y buscar soluciones a la crisis humanitaria en Vietnam. A lo largo de los años, han surgido tribunales similares para abordar injusticias globales", señaló.

De manera similar, el Tribunal de Gaza busca elevar la conciencia pública y fomentar la acción colectiva frente a la crisis humanitaria en Gaza, especialmente después de los trágicos sucesos del 7 de octubre de 2023. Koroglu subrayó que esta iniciativa no está formalmente integrada al marco legal, sino que se basa en la consciencia humanitaria, permitiendo que personas de todo el mundo participen.

"No se trata solo de un esfuerzo legal; es una cuestión de concienciación y de encontrar soluciones. Cualquier persona que desee contribuir está bienvenida", añadió.

Una plataforma para la humanidad

El Tribunal se presenta como una plataforma global abierta a la participación de artistas, académicos, activistas y ciudadanos comunes. "Queremos transformar el Tribunal de Gaza en un espacio de humanidad, donde cualquiera — testigos, víctimas, intelectuales o personas con pruebas — pueda compartir su testimonio", comentó Koroglu.

El objetivo del proyecto es reunir voces diversas en la búsqueda de justicia y resolución para la crisis. Además, el tribunal se distingue de los tribunales tradicionales, ya que su enfoque no es reemplazar sus esfuerzos, sino complementarlos. Al abordar los vacíos en los sistemas internacionales, el Tribunal de Gaza aspira a ser una iniciativa impulsada por la consciencia que amplifique la conciencia global sobre la crisis en Gaza y fomente la solidaridad internacional.

El Tribunal comenzó con consultas realizadas en Londres los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023, marcando el inicio de una iniciativa que se extenderá durante un año y culminará con audiencias en Estambul en octubre de 2025. Koroglu reveló que el equipo central está compuesto por entre 50 y 60 personas y ha atraído un creciente interés de diversos sectores.