En un nuevo capítulo de genocidio de Israel sobre Gaza, al menos 96 palestinos han sido asesinados este domingo y otros 60 resultaron heridos tras una serie de ataques aéreos israelíes en las zonas norte y central del enclave, según reportes oficiales.

El Ministerio de Salud de Gaza denunció que "el ejército de ocupación sabía que decenas de civiles desplazados se encontraban dentro de estos edificios, y que la mayoría de ellos eran mujeres y niños desplazados de sus barrios".

Además, en su comunicado, hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene "estas horribles masacres contra los civiles desplazados" y exigió responsabilidad tanto para "el gobierno israelí como para sus respaldos internacionales, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia".

También el sábado, al menos 38 palestinos más murieron en ataques aéreos en varias localidades del norte y sur de Gaza. En Beit Lahia y Yabalia, testigos presenciales informaron de intensos bombardeos y de la destrucción de decenas de viviendas, mientras columnas de humo se alzaban hacia el cielo, reflejo de la violencia imparable que azota la región.

Jan Yunis, en colapso de servicios esenciales

Mientras, la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, enfrenta una grave escasez de combustible que ya lleva más de una semana, lo que ha dejado a más de 1.2 millones de personas sin acceso a agua potable.