Al menos 96 palestinos muertos por ataques aéreos israelíes en Gaza
Israel mató a al menos 96 palestinos y dejó al menos 60 heridos en ataques aéreos sobre Gaza, principalmente en las zonas norte y central, donde varios edificios residenciales fueron alcanzados.
El Ministerio de Salud de Gaza denuncia que el ejército israelí atacó edificios donde se encontraban decenas de civiles desplazados, muchos de ellos mujeres y niños. Foto: AA. / AA
17 de noviembre de 2024

En un nuevo capítulo de genocidio de Israel sobre Gaza, al menos 96 palestinos han sido asesinados este domingo y otros 60 resultaron heridos tras una serie de ataques aéreos israelíes en las zonas norte y central del enclave, según reportes oficiales.

El Ministerio de Salud de Gaza denunció que "el ejército de ocupación sabía que decenas de civiles desplazados se encontraban dentro de estos edificios, y que la mayoría de ellos eran mujeres y niños desplazados de sus barrios".

Además, en su comunicado, hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene "estas horribles masacres contra los civiles desplazados" y exigió responsabilidad tanto para "el gobierno israelí como para sus respaldos internacionales, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia".

También el sábado, al menos 38 palestinos más murieron en ataques aéreos en varias localidades del norte y sur de Gaza. En Beit Lahia y Yabalia, testigos presenciales informaron de intensos bombardeos y de la destrucción de decenas de viviendas, mientras columnas de humo se alzaban hacia el cielo, reflejo de la violencia imparable que azota la región.

Jan Yunis, en colapso de servicios esenciales

Mientras, la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, enfrenta una grave escasez de combustible que ya lleva más de una semana, lo que ha dejado a más de 1.2 millones de personas sin acceso a agua potable.

Las autoridades locales informaron el domingo que la interrupción del suministro ha afectado gravemente los servicios esenciales, incluidos los pozos de agua y las plantas desalinizadoras.

La falta de combustible también ha paralizado las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que podría resultar en el desbordamiento de aguas negras en las calles, exacerbando los riesgos sanitarios y ambientales.

En esa línea, la administración de Jan Yunis hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que intervengan de inmediato, demandando el fin de lo que calificaron como un "genocidio israelí contra Gaza", que ha devastado todos los aspectos de la vida en la región.

También instaron a la ONU y a las agencias internacionales a presionar a Israel para que reanude el suministro de combustible y permita la entrada de equipos médicos y repuestos esenciales para evitar un colapso total de los servicios públicos.

Un genocidio en directo

El brutal ataque israelí a Gaza lleva ya más de 13 meses, un conflicto que ha dejado más de 43.700 muertos y ha sumido al enclave en una situación de inhabitabilidad total.

Además, Israel ha impuesto un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicamentos. En consecuencia, Israel enfrenta una demanda por genocidio presentada en la Corte Internacional de Justicia.

FUENTE:TRT Español
