El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó rotundamente la supuesta reunión entre el embajador de Irán ante las Naciones Unidas y el multimillonario estadounidense Elon Musk. Así lo afirmó Araqchi en una entrevista con la televisión estatal.

"Esta (supuesta reunión) fue una historia fabricada por los medios de Estados Unidos, y los motivos que hay detrás de esto también pueden ser objeto de especulación", declaró Araqchi el sábado. Sus palabras reiteraron una negación previa que ya había emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

El diario The New York Times reportó el jueves que Musk, una de las figuras escogidas por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para su nuevo gobierno, se reunió el lunes con el embajador iraní ante las Naciones Unidas.

"En mi opinión, la invención de los medios estadounidenses sobre una reunión entre Elon Musk y el representante de Irán es una forma de medir el terreno para ver si existe posibilidad de llevarla a cabo", destacó Araqchi.

"Aún estamos esperando que la nueva administración de EE.UU. aclare sus políticas y, en función de eso, ajustaremos nuestras propias políticas. Por ahora, no es el momento adecuado para tales reuniones ni tampoco sería apropiado llevarlas a cabo", destacó.

"No hubo autorización de los líderes para tal reunión", añadió Araqchi, refiriéndose a Ali Jamenei, líder supremo de Irán, quien tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado.