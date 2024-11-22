TÜRKİYE
“Un paso crucial”: Türkiye apoya órdenes de arresto de CPI contra Netanyahu
El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, calificó la decisión de la CPI como un “paso vital” para llevar a la justicia a los funcionarios israelíes que cometieron genocidio contra los palestinos.
Ankara ha sido el principal defensor de la causa palestina en diferentes foros internacionales. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive
22 de noviembre de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, respaldó la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, calificándola como un paso importante hacia "el cumplimiento de la justicia".

"Las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra Netanyahu y Gallant son prometedoras en términos del cumplimiento de la justicia", declaró Fidan este jueves en X.

La decisión representa un “paso vital" para llevar ante la justicia a los funcionarios israelíes que han cometido genocidio contra los palestinos, afirmó Fidan.

El ministro enfatizó que Türkiye continuará trabajando para garantizar la implementación del derecho internacional en todas sus instituciones y normas con el objetivo de castigar el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza.

"Esto no es solo un deber hacia los palestinos asesinados, sino también hacia todas las naciones oprimidas y las generaciones futuras", subrayó.

Este jueves, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. La orden también alcanza a Gallant, quien estuvo en el cargo de ministro de Defensa desde el comienzo de la ofensiva israelí hasta comienzos de noviembre de este año.

“El escudo protector” llegará a su fin

El presidente del Parlamento de Türkiye, Numan Kurtulmus, también recibió con satisfacción las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant, señalándolas como un indicio de que "el escudo protector" de los altos funcionarios israelíes finalmente terminará.

"La orden de arresto es un rayo de esperanza para el futuro de la humanidad, ya que indica que el escudo protector sobre Netanyahu y su grupo será levantado", afirmó Kurtulmus el jueves en X.

Luego, calificó la decisión del tribunal de La Haya como un "paso de importancia histórica".

"Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Israel, considerado intocable, ha dejado de serlo. Esta decisión es el resultado del apoyo brindado por el 'frente de la humanidad' a las personas inocentes y oprimidas de Palestina", destacó Kurtulmus.

Kurtulmus instó a la comunidad internacional a que suspenda la membresía de Israel a la ONU por sus prácticas genocidas de apartheid. Añadió que la conciencia y la justicia vencerán, mientras que la opresión y la barbarie perderán.

El jueves, la CPI dictó órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Las órdenes fueron emitidas mientras la ofensiva genocida de Israel en Gaza entra en su segundo año. Los ataques de Tel Aviv han matado al menos a 44.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 103.000 heridos, según cifras del Ministerio de Salud del enclave.

Asimismo, la agresión israelí ha desplazado a casi toda la población del territorio, en medio de un bloqueo continuo y deliberado que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, llevando a la población al borde de la inanición.

FUENTE:TRT World
