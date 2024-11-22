Crímenes de guerra y lesa humanidad: esos son los motivos por los que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Sin embargo, mientras la comunidad internacional reacciona a la decisión del tribunal, Tel Aviv sigue masacrando a decenas de personas en Gaza y el Líbano.

En Gaza, los ataques israelíes han matado al menos a 34 palestinos solo durante este jueves y la mañana del viernes en varios puntos del enclave, según anunció la Defensa Civil.

Los letales bombardeos alcanzaron varias tiendas de campaña donde se refugiaban personas desplazadas, y tuvieron como objetivo víctimas civiles, la mayoría mujeres y niños, en las ciudades de Deir Al-Balah, Shuyahía, la Ciudad de Gaza y Jan Yunis, según reportó la agencia de noticias palestina Wafa.

A su vez, en el Líbano, 52 personas murieron y otras 102 resultaron heridas el jueves por bombardeos en el Valle de la Becá, en el este del país, y en diversas localidades fronterizas del sur, informó el Ministerio de Salud libanés.

Por su parte, el grupo libanés Hezbollah, con quien Tel Aviv comenzó a intercambiar ataques desde que comenzó la ofensiva israelí sobre Gaza, afirmó el jueves que atacó con varios cohetes una base aérea cerca de la ciudad israelí de Asdod, a unos 150 kilómetros de la frontera sur del Líbano, su objetivo más alejado en más de un año de violencia.

También señaló en comunicados que sus miembros atacaron con artillería, cohetes y drones a tropas israelíes en la ciudad fronteriza de Jiam y sus alrededores.

Orden de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional emitió este jueves órdenes de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, quien ocupó dicho cargo desde el inicio de la ofensiva israelí hasta principios de noviembre de este año.

"La sala emitió órdenes de detención contra dos individuos, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024", informó la CPI.

Si bien esta decisión es un acontecimiento de gran relevancia a nivel simbólico, su efectividad no está garantizada. Aunque los estados miembros de la CPI tienen la obligación de detener y entregar a los acusados de genocidio si entran en su territorio, muchos de estos países han estado apoyando a Israel mediante entregas de armamento. Además, las sanciones por incumplimiento de esta obligaciones están en el nivel diplomático.

Así, el impacto real de esta decisión dependerá de la colaboración de los gobiernos en la ejecución de los arrestos, en caso de que Netanyahu viaje a esos países.