Crímenes de guerra y lesa humanidad: esos son los motivos por los que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Sin embargo, mientras la comunidad internacional reacciona a la decisión del tribunal, Tel Aviv sigue masacrando a decenas de personas en Gaza y el Líbano.
En Gaza, los ataques israelíes han matado al menos a 34 palestinos solo durante este jueves y la mañana del viernes en varios puntos del enclave, según anunció la Defensa Civil.
Los letales bombardeos alcanzaron varias tiendas de campaña donde se refugiaban personas desplazadas, y tuvieron como objetivo víctimas civiles, la mayoría mujeres y niños, en las ciudades de Deir Al-Balah, Shuyahía, la Ciudad de Gaza y Jan Yunis, según reportó la agencia de noticias palestina Wafa.
A su vez, en el Líbano, 52 personas murieron y otras 102 resultaron heridas el jueves por bombardeos en el Valle de la Becá, en el este del país, y en diversas localidades fronterizas del sur, informó el Ministerio de Salud libanés.
Por su parte, el grupo libanés Hezbollah, con quien Tel Aviv comenzó a intercambiar ataques desde que comenzó la ofensiva israelí sobre Gaza, afirmó el jueves que atacó con varios cohetes una base aérea cerca de la ciudad israelí de Asdod, a unos 150 kilómetros de la frontera sur del Líbano, su objetivo más alejado en más de un año de violencia.
También señaló en comunicados que sus miembros atacaron con artillería, cohetes y drones a tropas israelíes en la ciudad fronteriza de Jiam y sus alrededores.
Orden de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra
La Corte Penal Internacional emitió este jueves órdenes de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, quien ocupó dicho cargo desde el inicio de la ofensiva israelí hasta principios de noviembre de este año.
"La sala emitió órdenes de detención contra dos individuos, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024", informó la CPI.
Si bien esta decisión es un acontecimiento de gran relevancia a nivel simbólico, su efectividad no está garantizada. Aunque los estados miembros de la CPI tienen la obligación de detener y entregar a los acusados de genocidio si entran en su territorio, muchos de estos países han estado apoyando a Israel mediante entregas de armamento. Además, las sanciones por incumplimiento de esta obligaciones están en el nivel diplomático.
Así, el impacto real de esta decisión dependerá de la colaboración de los gobiernos en la ejecución de los arrestos, en caso de que Netanyahu viaje a esos países.
Bombardeos incesantes en Líbano y Gaza
Desde que Israel intensificó los ataques contra el Líbano en septiembre, al menos 3.600 personas han muerto y más de 15.200 han resultado heridas, según datos del Ministerio de Salud libanés.
Además, la ofensiva israelí está dejando una devastación sin precedentes en el país, borrando pueblos enteros del mapa y causando una tremenda crisis humanitaria. Según el Gobierno del Líbano, se estima que aproximadamente 1,2 millones de personas han sido desplazadas.
Este jueves, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, declaró que el grupo libanés está dispuesto a aceptar un alto el fuego, destacando que la posibilidad de un acuerdo ahora está en manos de Tel Aviv.
“Recibimos el documento de negociación, lo revisamos en profundidad y presentamos nuestras observaciones”, dijo Qassem e días después de que la embajadora de Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson, presentara el borrador de una propuesta de alto el fuego al líder del parlamento de Líbano Nabih Berri.
Qassem subrayó que acordar una tregua depende ahora de Israel y de la "seriedad" de Netanyahu, quien ha saboteado las negociaciones para un cese del fuego en Gaza durante los últimos 13 meses.
Mientras tanto, Tel Aviv sigue bombardeando Gaza, que se encuentra en ruinas. El genocidio de Israel en el enclave ya ha cobrado la alarmante cifra de más de 44.000 palestinos y ha dejado más de 104.000 heridos, la mayoría mujeres y niños.
El ejército israelí ha dejado una devastación sin precedentes en el enclave, en medio del bloqueo de ayuda humanitaria, que ha provocado riesgo de hambruna. Por estos motivos, Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de justicia de las Naciones Unidas.