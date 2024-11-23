AMÉRICA LATINA
Fiscalía venezolana investiga a opositora María Corina Machado por traición
La acusación de la Fiscalía señala que María Corina Machado, líder opositora venezolana, “conspiró” con el Gobierno de EE.UU. para impulsar un proyecto de ley que impone restricciones contra Caracas.
Según la acusación de la Fiscalía, Machado “conspiró” con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar en ese país un proyecto de ley que aísla aún más económicamente a Venezuela. Foto: Getty Images / Getty Images
23 de noviembre de 2024

Por “traición a la patria”, la Fiscalía de Venezuela abrió una nueva investigación contra la líder opositora María Corina Machado este viernes. Según la acusación, Machado “conspiró” con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar en ese país un proyecto de ley que aísla aún más económicamente a Venezuela.

"Los pronunciamientos públicos que la señalada (Machado) ha realizado en torno a este írrito proyecto de ley, la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria", indicó el Ministerio Público de Venezuela en un comunicado. Y añadió que Machado promocionó y apoyó esta medida de Washington que “patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano".

Según la Fiscalía, la Cámara de Representantes de Estados Unidos incurrió en "acciones criminales" que son respaldadas por Machado y buscan "aumentar el catálogo de sanciones ilegales" contra Venezuela. La declaración se refiere al proyecto de ley “Bolívar”, aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU. esta semana, que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realicen negocios con el Gobierno de Nicolás Maduro, al que no considera “legítimo”. El proyecto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente Biden para convertirse en ley.

Hace apenas unos días, Washington tomó la decisión de reconocer como “presidente electo” a Edmundo González, candidato opositor de las elecciones del pasado 28 de julio, y no a Maduro, quien fue declarado ganador de los comicios. Caracas criticó esta postura y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, la calificó de “ridícula”. El Gobierno de Venezuela también señaló que el proyecto de ley “Bolívar” representa un ataque criminal" pues viola la Carta de las Naciones Unidas, y "se suma a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales".

Por su parte, el partido de Machado, Voluntad Popular, dijo este viernes que la investigación contra la líder opositora es una "nueva excusa" para "detenerla”.

Maduro: Proyecto de EE.UU. es una “basura”

El presidente Maduro calificó de "basura" el proyecto de ley “Bolívar” y advirtió que aquellos opositores que lo apoyen estarán cometiendo delitos. Por lo que deberán atenerse a "las consecuencias" judiciales.

En respuesta a la medida de Washington, el Parlamento de Venezuela aprobó este jueves la "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista" que plantea la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los venezolanos que respalden sanciones estadounidenses.

El Ministerio Público también investiga a Machado por la publicación en un sitio web del 80% de las actas electorales, que según la oposición muestra que González ganó los comicios presidenciales.

Machado también es investigada por "instigación a la insurrección" a la Fuerza Armada luego de las elecciones en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo.

FUENTE:TRT Español y agencias
