Ahora que su brutal ofensiva contra Gaza pasó la marca del primer año, Israel ha dividido el territorio palestino con cuatro corredores militares en su esfuerzo por fragmentar y solidificar el control sobre el enclave.
Por un lado está el corredor Mefalsim, en Yabalia, que separa el norte del territorio de la Ciudad de Gaza. Además se trazó el corredor Netzarim, que divide el enclave en las partes norte y sur, y el Kissufim, ubicado entre la ciudad de Deir al-Balah, en el centro del enclave, y Jan Yunis al sur. Por último, está el corredor Filadelfia, que separa a Gaza de la frontera con Egipto.
Desde que intensificó sus acciones militares en los últimos meses, Tel Aviv se ha enfocado en crear estos corredores para aislar las divisiones locales de Gaza, desplazar a sus residentes y allanar el camino de cara a una ocupación militar prolongada.
Esta estrategia comenzó con el establecimiento del corredor Netzarim, como se detalla en un reporte que publicó el diario israelí Haaretz a principios de este mes. El corredor divide Gaza en varias zonas, lo que dificulta el regreso de los palestinos desplazados y da señales de los preparativos para un control a largo plazo.
Corredor Mefalsim, en Yabalia
El 10 de noviembre, los medios israelíes revelaron nuevos mapas que mostraban un corredor militar creado para separar la Ciudad de Gaza de la zona norte de Yabalia. El corredor Mefalism se extiende desde la zona oriental de Yabalia hasta la costa del mar Mediterráneo, cerca de Beit Lahia.
Desde el 5 de octubre de 2014, el Ejército de Israel ha estado realizando operaciones a diario para demoler casas y despejar la zona con el objetivo de ampliar el control.
Aunque Tel Aviv niega que esté implementando el llamado "Plan de los Generales", que busca despoblar el norte de Gaza para facilitar el retorno de los colonos israelíes ilegales, la acción militar sobre el terreno sugiere lo contrario.
Los informes de Haaretz señalan que miles de personas ya han sido desarraigadas en la zona, gran parte de la cual está en ruinas, lo que impide que muchos residentes puedan regresar a sus hogares ahora destruidos.
Corredor Netzarim
El corredor Netzarim, establecido al comienzo de la invasión terrestre de Israel el 27 de octubre de 2023, atraviesa horizontalmente Gaza de este a oeste y divide el enclave en las regiones norte y sur.
Aunque inicialmente era una ruta estrecha, el corredor se ha ampliado desde entonces a 7 kilómetros y se ha extendido a 8 kilómetros de longitud, cubriendo un área total de 56 kilómetros cuadrados.
El corredor también tiene el puesto de control de la Puerta 96, que Israel afirma se abrió con fines humanitarios en marzo. Sin embargo, su uso ha sido limitado, y los informes de los medios de comunicación sugieren que ha servido principalmente para objetivos militares.
En las últimas semanas, los medios de comunicación israelíes han destacado los desarrollos de construcción en el corredor, incluidas carreteras, posiciones militares fortificadas, centros de detención e infraestructura para servicios públicos. Lo cual deja entrever los planes para una presencia permanente.
El 20 de noviembre, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó el corredor con el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, y el director del Shin Bet, Ronen Bar. Durante la visita, Netanyahu prometió que no se permitiría que Hamás regresara al poder en Gaza.
Corredor Kissufim
El corredor Kissufim, aún en construcción, se extiende entre las ciudades de Deir al-Balah y Jan Yunis. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo reiteradas operaciones en la zona, destruyendo viviendas e infraestructura a lo largo de la ruta.
Tel Aviv pretende ampliar este corredor desde la frontera oriental de Gaza hasta el mar Mediterráneo, creando otra división dentro del enclave.
El 12 de noviembre, Israel reabrió el cruce de Kissufim, justificando que era necesario para facilitar las entregas de ayuda humanitaria al sur de Gaza. Sin embargo, los críticos dicen que la medida fue un pretexto para una mayor expansión territorial.
En los últimos meses, Israel ha llevado a cabo extensas operaciones cerca del cruce, incluida la destrucción de viviendas y la construcción de infraestructura militar, lo que expone aún más los planes para una presencia a largo plazo en la zona.
Corredor de Filadelfia
En junio, el ejército israelí completó la ocupación del corredor de Filadelfia, una franja de 14 kilómetros a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto.
Desde entonces, las extensas demoliciones en la ciudad de Rafah han despejado el camino para nuevas instalaciones militares, carreteras y torres de observación.
Israel ha justificado sus acciones en el corredor afirmando que su objetivo es evitar el contrabando de armas a través de túneles subterráneos.