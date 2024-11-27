El anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a México, resonó fuerte en el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana rechazó sus "amenazas", afirmando que esta medida económica no resolverá los problemas de migración y narcotráfico que el republicano utilizó como justificación.

“Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a detener el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento económico recíproco a estos grandes desafíos”, aseguró este martes durante una conferencia de prensa.

“A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo a empresas comunes”, dijo la mandataria. En este sentido, señaló la necesidad de entablar un diálogo mutuo para evitar consecuencias graves a las economías de ambos países.

Sheinbaum hizo estas declaraciones horas después de que Trump anunciara en sus redes sociales que, tan pronto asumiera el cargo, firmaría “todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que lleguen a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas”.

Trump dijo que esta medida tenía dos objetivos principales: abordar la migración y combatir el tráfico ilegal de drogas, de modo que los aranceles permanecerán en vigor “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los migrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país”.

En referencia a estas Trump, Sheinbaum sostuvo que la “epidemia de fentanilo” es “un problema de consumo y de salud pública de la sociedad” estadounidense, por lo que México colabora “por razones humanitarias”. Precisó que en 2024 las autoridades del país confiscaron “toneladas” de diferentes drogas, 10.340 armas, y detuvo a 15.640 personas por delitos relacionados con el narcotráfico.

En referencia a la migración, insistió en que la estrategia debe atender las causas que llevan a las personas a dejar sus hogares.