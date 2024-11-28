Contradiciendo los principios que dice representar—legalidad, igualdad, derechos humanos—, Francia salió en defensa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de que París es signatario y se adhirió al Estatuto de Roma, el tratado internacional sobre el que se basa la CPI.

El alto tribunal ordenó la detención de Netanyahu el pasado 21 de noviembre, así como la del ministro de Defensa Yoav Gallant, bajo acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad. Sin embargo, Francia consideró que Netanyahu tiene “inmunidad” ante esta medida, pues Israel no forma parte del Estatuto de Roma. La decisión desató controversia y críticas de organizaciones de derechos humanos. Otros países, incluida Italia, también han cuestionado la legalidad de la orden.

De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia declaró en un comunicado que seguirá trabajando estrechamente con Netanyahu.

París tardó casi una semana en adoptar una postura clara frente a las órdenes de arresto de la CPI. Su posición se anunció hasta este miércoles, justo un día después de que se diera a conocer el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano.

Inicialmente, Francia había señalado que Tel Aviv debería responder ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el 22 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una segunda declaración cambiando de postura en medio de preocupaciones de que Israel pudiera hundir los esfuerzos para un alto al fuego en el Líbano. También destacó que la orden de arresto simplemente “formaliza una acusación”.

El ministerio también mencionó que el Estatuto de Roma estipula que ningún país está obligado a actuar en contra de sus compromisos “relacionados con las inmunidades de los Estados que no son miembros” del alto tribunal.

“Estas inmunidades se extienden al primer ministro Netanyahu y a otros ministros importantes, y deberán ser consideradas en caso de que la CPI solicite su arresto y entrega”, agregó el comunicado.

El comunicado también se refirió a lo que llamó la “amistad histórica entre dos países” comprometidos con el “Estado de derecho”. En esa línea afirmó que Francia tiene la intención de seguir trabajando estrechamente con Netanyahu y otras autoridades israelíes “para lograr la paz y la seguridad para todos en el Oriente Medio”.

La posición contrasta con las protestas en Francia que han pedido reiteradamente la ruptura de relaciones con Israel y el fin del envío de armas a ese país.

El rechazo de grupos de derechos humanos

La postura de Francia generó fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que cuestionaron la aparente moderación de París hacia el gobierno de Netanyahu. De hecho, sugirieron que busca preservar una relación diplomática con Israel.