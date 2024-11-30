El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acordó un alto el fuego de 60 días con Beirut después de más de dos meses de ataques israelíes contra Hezbollah, que mataron a más de 3.700 libaneses y dejaron cerca de 15.700 heridos.

Al anunciar la tregua, Netanyahu destacó tres razones por las que el acuerdo es beneficioso para Israel: la necesidad de enfocarse en Irán, ganar tiempo para recibir armas de los países occidentales y reducir el número de frentes de combate para concentrarse exclusivamente en Gaza.

Mientras Netanyahu hacía este anuncio, muchos libaneses regresaban a sus hogares en el sur del Líbano ondeando banderas de Hezbollah.

“La tregua es un éxito táctico que muestra las importantes pérdidas de Hezbollah y la fuerza operativa de Israel. Sin embargo, plantea incertidumbres estratégicas, ya que Hezbollah podría reagruparse, dejando sin resolver la seguridad a largo plazo y con sentimientos encontrados en la opinión pública israelí”, expresa Daria Daniels Skodnik, politóloga y exdecana del Colegio de Defensa de la OTAN en Roma, Italia.

Tuba Yildiz, académica experta en política libanesa, señala que ambos lados tienen razones para declararse victoriosos. “El anuncio del alto al fuego se percibe como una victoria tanto para Israel como para Hezbollah. Israel logró aislar el frente de Gaza al garantizar que no habría ataques desde el Líbano. Esto es una ganancia estratégica para Netanyahu”, asegura.

Desde el 7 de octubre, Hezbollah e Israel han lanzado ataques cruzados a través de la frontera. El grupo libanés presionaba así a Tel Aviv, condicionando el cese de hostilidades a que se detuvieran los ataques en Gaza. Sin embargo, el reciente acuerdo de alto al fuego no obliga a Israel a detener su ofensiva contra los palestinos; es decir, una concesión de Hezbollah.

“El gobierno de extrema derecha de Israel sigue comprometido con controlar Gaza y Cisjordania, mientras continúa expandiendo asentamientos. La tregua con Hezbollah no altera su postura dura contra Hamás”, comenta Skodnik a TRT World.

Sin tener que preocuparse por los ataques de Hezbollah, ahora Israel “aumentará más su presión sobre Gaza. Sin embargo, es difícil en este punto decir que Hamás retrocederá en su enfrentamiento con Israel, limitando el asunto únicamente a un intercambio de prisioneros”, señala Yildiz. Añade que, si Tel Aviv recibe mayor apoyo militar de Estados Unidos, las atrocidades contra los palestinos continuarán.

¿Israel en retirada?

Pero cabe destacar que Netanyahu dudó en declarar una victoria total sobre Hezbollah. Incluso pese a que los ataques de Israel en los últimos dos meses han matado a dos líderes del grupo, Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine, así como a muchos de sus principales comandantes. Y que, además, destruyó gran parte de su arsenal de cohetes, uno de los mayores del mundo para un actor no estatal.

En este sentido, un columnista del periódico israelí Haaretz destacó que no hay disposiciones en el acuerdo de tregua para “desarmar a Hezbollah”, que era el objetivo inicial de Netanyahu para atacar el Líbano. Tampoco incluye “una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano”, escribió Alon Pinkas, algo también buscado por Tel Aviv.

“Es un éxito para Hezbollah que el acuerdo no sea diferente al de 2006. De hecho, el acuerdo alcanzado en 2006, cuando Hezbollah era muy fuerte, es casi igual al acuerdo actual, a pesar de que Hezbollah ha perdido gran parte de su poder”, explica Yildiz a TRT World.

El acuerdo de alto al fuego demuestra que Israel “no puede destruir a Hezbollah”, que sigue representando una amenaza para Tel Aviv, según Yildiz. La situación militar también sugiere que Israel “no puede ejercer la presión necesaria para desarmar completamente a Hezbollah”, añade.