Aumento de armamento en la región lleva mundo “al borde de abismo”: Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que el aumento de armamento en las regiones de Oriente Medio y Asia-Pacífico podría llevar al mundo "al borde del abismo”.
"Ningún orden puede ser sostenible si no se basa en la justicia", afirmó Fidan en el Foro Mundial TRT 2024. / Foto: AA
30 de noviembre de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que el aumento de armamento en las regiones de Oriente Medio y Asia-Pacífico podría llevar al mundo "al borde del abismo, con la amenaza de una guerra nuclear".

"Como nos recuerda la historia, el círculo vicioso de la carrera armamentista y la desconfianza puede llevar al mundo al borde del abismo, terminando con la amenaza de una guerra nuclear", dijo Fidan este sábado en el Foro TRT World 2024, que se celebra en Estambul.

Fidan destacó que el sistema global enfrenta dos conflictos simultáneos con repercusiones a nivel mundial, y que Türkiye se encuentra en el medio de ambos.

"La estabilidad en Oriente Medio, el Cáucaso Sur y el este del Mediterráneo, así como en el Mar Negro, es un objetivo primordial para nosotros", dijo.

Fidan indicó que el sistema internacional enfrenta desafíos políticos, militares, económicos y ambientales, destacando que, por estos motivos, la humanidad está atravesando un período geopolítico crítico.

Asimismo, indicó que la ONU, una organización creada para "mantener la paz y la seguridad internacionales", no ha cumplido con su misión.

Al señalar que la polarización está aumentando, el ministro afirmó: "Esto intensifica la búsqueda de nuevas alianzas y asociaciones. Como resultado, la arquitectura de seguridad internacional está debilitándose, algo que todos saben y están presenciando".

"Ningún orden puede ser sostenible si no se basa en la justicia", agregó Fidan.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló luego la necesidad de reformar las comunidades globales en diversas áreas, incluyendo la política, la economía y la justicia.

Además, Fidan destacó que la tecno-política está afectando el equilibrio internacional, señalando que la inteligencia artificial y los sistemas de ciberseguridad también están aumentando la percepción de amenazas.

