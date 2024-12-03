Luego de asegurar sus importantes avances en la ciudad de Alepo, los grupos armados que se oponen a Bashar al Assad en Siria se enfrentan a las fuerzas de este régimen a unos 12 kilómetros del centro de Hama, aunque mantienen sus posiciones.

Estos grupos también están acumulando tropas en el distrito de Morik. Los nuevos enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y las de la oposición en la región de Idlib, que comenzaron el miércoles pasado, ahora se concentran en Hama.

Tras tomar el control total de Idlib y el centro de la ciudad de Alepo, los grupos de la oposición avanzaron hacia Hama, en el centro de Siria, que está en poder del régimen. Aquí lograron tomar el control de al menos 16 asentamientos adicionales, entre ellos Al-Yalamah, Al-Zakah, Yubbayn, Tal Meleh, Kirkat, Al-Mughayr, Al-Mabatan, Al-Huwayz y Shari'a. Las fuerzas contrarias al régimen también tomaron las aldeas de Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf y el distrito de Suran en el norte de Hama.

Como respuesta, las fuerzas de Assad desplegaron vehículos blindados y soldados para reforzar su control en la ciudad de Hama. Los grupos de oposición, fortalecidos por combatientes de otras zonas, están concentrando su fuerza en Morik, a lo largo de la autopista M5.

Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos opositores estallaron el 27 de noviembre en la zona rural occidental de la provincia de Alepo, en el norte de Siria.

Entre el 27 y el 28 de noviembre, los grupos opositores avanzaron rápidamente hacia el centro de la provincia. Para el 30 de noviembre, habían tomado el control de la mayor parte del área central.

Rusia envía refuerzos militares a Homs

Según la información obtenida de fuentes locales por la agencia de noticias Anadolu, Rusia ha comenzado a transferir equipos militares y municiones desde el distrito de Tabqa, al este del río Éufrates, hacia la provincia de Homs, controlada por el régimen.

La operación ha implicado hasta ahora el despliegue de ocho vehículos blindados de transporte de personal y dos helicópteros. Rusia sigue siendo el principal apoyo internacional de Siria.

Los terroristas del PKK/YPG asediados buscan evacuar

En Alepo persisten las tensiones mientras los terroristas del PKK/YPG, rodeados por las fuerzas de la oposición en los barrios de Sheikh Maqsood y Ashrafieh, piden ser evacuados a Manbij.

Los grupos de la oposición se encuentran considerando actualmente esta solicitud. Las fuerzas opositoras, que lograron ingresar en el centro de la ciudad de Alepo por primera vez en ocho años, controlan ahora grandes porciones de la ciudad.