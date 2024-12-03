Luego de asegurar sus importantes avances en la ciudad de Alepo, los grupos armados que se oponen a Bashar al Assad en Siria se enfrentan a las fuerzas de este régimen a unos 12 kilómetros del centro de Hama, aunque mantienen sus posiciones.
Estos grupos también están acumulando tropas en el distrito de Morik. Los nuevos enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y las de la oposición en la región de Idlib, que comenzaron el miércoles pasado, ahora se concentran en Hama.
Tras tomar el control total de Idlib y el centro de la ciudad de Alepo, los grupos de la oposición avanzaron hacia Hama, en el centro de Siria, que está en poder del régimen. Aquí lograron tomar el control de al menos 16 asentamientos adicionales, entre ellos Al-Yalamah, Al-Zakah, Yubbayn, Tal Meleh, Kirkat, Al-Mughayr, Al-Mabatan, Al-Huwayz y Shari'a. Las fuerzas contrarias al régimen también tomaron las aldeas de Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf y el distrito de Suran en el norte de Hama.
Como respuesta, las fuerzas de Assad desplegaron vehículos blindados y soldados para reforzar su control en la ciudad de Hama. Los grupos de oposición, fortalecidos por combatientes de otras zonas, están concentrando su fuerza en Morik, a lo largo de la autopista M5.
Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos opositores estallaron el 27 de noviembre en la zona rural occidental de la provincia de Alepo, en el norte de Siria.
Entre el 27 y el 28 de noviembre, los grupos opositores avanzaron rápidamente hacia el centro de la provincia. Para el 30 de noviembre, habían tomado el control de la mayor parte del área central.
Rusia envía refuerzos militares a Homs
Según la información obtenida de fuentes locales por la agencia de noticias Anadolu, Rusia ha comenzado a transferir equipos militares y municiones desde el distrito de Tabqa, al este del río Éufrates, hacia la provincia de Homs, controlada por el régimen.
La operación ha implicado hasta ahora el despliegue de ocho vehículos blindados de transporte de personal y dos helicópteros. Rusia sigue siendo el principal apoyo internacional de Siria.
Los terroristas del PKK/YPG asediados buscan evacuar
En Alepo persisten las tensiones mientras los terroristas del PKK/YPG, rodeados por las fuerzas de la oposición en los barrios de Sheikh Maqsood y Ashrafieh, piden ser evacuados a Manbij.
Los grupos de la oposición se encuentran considerando actualmente esta solicitud. Las fuerzas opositoras, que lograron ingresar en el centro de la ciudad de Alepo por primera vez en ocho años, controlan ahora grandes porciones de la ciudad.
Lugares clave que estuvieron bajo control del régimen durante 13 años, incluido el Aeropuerto Internacional de Alepo, la Ciudadela de Alepo, la Universidad de Alepo, el edificio de la gobernación e instalaciones clave de policía e inteligencia, han cambiado de manos por primera vez desde que comenzó la guerra civil en 2011.
Operación "Amanecer de la Libertad" contra el PKK/YPG
El opositor Ejército Nacional Sirio (SNA) continúa su "Operación Amanecer de la Libertad" contra el grupo terrorista PKK/YPG. Tras haber liberado totalmente el centro de la ciudad de Tel Rifaat, el SNA realiza operaciones de búsqueda y limpieza en la zona. Se espera que estos esfuerzos continúen debido a la presencia de extensos túneles y zonas fuertemente minadas.
Los terroristas del PKK/YPG, obligados a retirarse de Tel Rifaat, han huido a Fafin en el extremo sur del distrito.
Rusia y el régimen de Assad atacan a civiles en Idlib y Alepo
Según los equipos de defensa civil, los ataques aéreos lanzados por el régimen sirio y Rusia en Idlib y Alepo desde el miércoles pasado hasta este domingo, con el pretexto de atacar a las fuerzas de la oposición, han dejado múltiples víctimas civiles.
Los bombardeos mataron a 56 civiles, incluidos 20 niños y ocho mujeres, e hirieron a otros 238, entre ellos 98 niños y 61 mujeres. Los enfrentamientos de la semana pasada entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos armados de la oposición en las zonas rurales al oeste de Alepo marcaron un resurgimiento de la violencia tras un período de relativa calma en la guerra civil que lleva más de una década.
Türkiye sigue de cerca los acontecimientos en Siria
Türkiye vigila de cerca los recientes enfrentamientos en Siria y ha tomado las medidas necesarias ante la nueva escalada de los combates entre el régimen de Assad y los grupos armados de oposición, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan.
"Seguimos de cerca los desarrollos que estallaron repentinamente en nuestro país vecino, Siria, en los últimos días", dijo Erdogan en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Montenegro, Jakov Milatovic, en la capital de Türkiye, Ankara, el lunes.
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, y el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin, están en constante comunicación con sus homólogos y mantienen las consultas, dijo.
Ankara está muy pendiente de la situación sobre el terreno en Siria, de acuerdo con sus prioridades de seguridad nacional y está tomando todas las medidas necesarias para evitar diferentes acciones, sostuvo Erdogan.
"Es nuestro mayor deseo que se preserve la integridad territorial de Siria y que la inestabilidad termine con un consenso que responda a las demandas legítimas del pueblo sirio", dijo el presidente turco. En esa línea, subrayó que Ankara sigue dispuesta a "hacer todo lo que sea necesario para apagar el fuego" en la región.