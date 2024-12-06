Las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportaciones masivas han generado una ola de reacciones en América Latina. Frente a esta situación, su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su intención de alcanzar un acuerdo para garantizar que los migrantes sean enviados directamente a sus países de origen, evitando así que todos pasen por México.

Ante la posibilidad de que Trump concrete su amenaza, Sheinbaum dijo que la prioridad de su gobierno será recibir a los mexicanos que sean deportados. Luego, anticipó que espera llegar a un acuerdo con la nueva administración en EE.UU. para que “ellos también envíen a sus países de origen las personas que vienen de otros países”.

En este sentido, se refirió al acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos en 2023 cuando el presidente Joe Biden implementó una norma para endurecer los requisitos de asilo. En ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó recibir hasta 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos repatriados por mes.

Estrategia para atender a los migrantes

A inicios de esta semana, el Gobierno mexicano anunció que está preparando una estrategia humanitaria para atender a los migrantes antes de que lleguen a la frontera norte, la que comparte con EE.UU., en caso de que empiecen las deportaciones masivas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, señaló este jueves que el país está fortaleciendo sus servicios consulares y dialogando con abogados para que apoyen a los consulados en todo el proceso.

Relacionado Nueva caravana de migrantes sale a EE.UU. tras diálogo de Trump y Sheinbaum

No obstante, De la Fuente aseguró que la “inmensa mayoría” de los mexicanos “tienen razones jurídicas” para permanecer en EE.UU. Actualmente, unos 11 millones de mexicanos viven en ese país y unos cuatro millones no tienen su situación migratoria legalizada, según registros citados por la agencia de noticias AP.