México busca acuerdo sobre migrantes con Trump ante amenaza de deportación
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que buscará un acuerdo con EE.UU. para que, en caso de deportaciones masivas, los migrantes sean enviados directamente a sus países de origen.
Claudia Sheinbaum dijo que la prioridad de su gobierno será recibir a los mexicanos que sean deportados. / Foto: Getty Images.
6 de diciembre de 2024

Las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportaciones masivas han generado una ola de reacciones en América Latina. Frente a esta situación, su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su intención de alcanzar un acuerdo para garantizar que los migrantes sean enviados directamente a sus países de origen, evitando así que todos pasen por México.

Ante la posibilidad de que Trump concrete su amenaza, Sheinbaum dijo que la prioridad de su gobierno será recibir a los mexicanos que sean deportados. Luego, anticipó que espera llegar a un acuerdo con la nueva administración en EE.UU. para que “ellos también envíen a sus países de origen las personas que vienen de otros países”.

En este sentido, se refirió al acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos en 2023 cuando el presidente Joe Biden implementó una norma para endurecer los requisitos de asilo. En ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó recibir hasta 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos repatriados por mes.

Estrategia para atender a los migrantes

A inicios de esta semana, el Gobierno mexicano anunció que está preparando una estrategia humanitaria para atender a los migrantes antes de que lleguen a la frontera norte, la que comparte con EE.UU., en caso de que empiecen las deportaciones masivas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, señaló este jueves que el país está fortaleciendo sus servicios consulares y dialogando con abogados para que apoyen a los consulados en todo el proceso.

No obstante, De la Fuente aseguró que la “inmensa mayoría” de los mexicanos “tienen razones jurídicas” para permanecer en EE.UU. Actualmente, unos 11 millones de mexicanos viven en ese país y unos cuatro millones no tienen su situación migratoria legalizada, según registros citados por la agencia de noticias AP.

A su vez, los albergues de migrantes en el norte de México anunciaron desde mediados de noviembre sus preparativos para recibir a los potenciales deportados, facilitar su reintegración laboral y registrar abusos contra migrantes que se puedan cometer a ambos lados de la frontera.

“La postura de México no es cerrar fronteras”

La migración ha sido durante mucho tiempo un tema sensible entre Estados Unidos y México, y se ha vuelto aún más urgente tras la amenaza de Trump de imponer aranceles de 25% a los productos mexicanos a menos de que el país haga más para detener el flujo de migrantes y de drogas.

Cuando Trump anunció su intención de imponer los aranceles, Sheinbaum sostuvo que México ya estaba haciendo su parte y no tenía interés en cerrar sus fronteras.

“Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”, sostuvo entonces la presidenta mexicana.

Pese a las tensiones que han surgido en los últimos días, De la Fuente ratificó la disposición de México a seguir dialogando con las autoridades de EE.UU. y defendió las acciones que se han tomado para atender el flujo migratorio y el tráfico de drogas. “México tiene, evidentemente, modelos que están funcionando para tratar de contrarrestar estos problemas y queremos que eso se tome muy en consideración”, indicó.

FUENTE:TRT Español y agencias
