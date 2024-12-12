En enero de 2025, Donald Trump regresará a la Casa Blanca. Tras cuatro años de la administración de Joe Biden, el aparentemente impredecible presidente electo se dispone a “hacer América grande” una vez más.

Sin embargo, la situación que hereda es diferente a la de 2017. Con un Israel que bombardea diariamente Gaza y con las tensiones con Irán a flor de piel, la región está lejos de pacificarse.

Trump ha afirmado en múltiples ocasiones su interés en llevar paz a Oriente Medio. Pero su apoyo incondicional a Israel, su retórica agresiva contra Irán, y su enfrentamiento con la Corte Penal Internacional (CPI) por la orden de arresto que emitió por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sugieren que la paz, si llega, no será justa.

Pero, ¿qué es lo que ha hecho Trump respecto a Oriente Medio durante su primer mandato? Y, más importante aún, ¿qué es lo que puede llegar a hacer de ahora en más?

¿El principio del fin del derecho internacional?

El apoyo de Estados Unidos a Israel bajo la administración previa de Trump, entre 2017 y 2021, fue inquebrantable, evidenciando un cambio radical en la política estadounidense hacia el conflicto palestino-israelí y una clara indiferencia hacia el derecho internacional.

En su primer año de gobierno, Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó allí la embajada estadounidense, desatando condenas a nivel mundial.

En 2019, reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967, a pesar de que la ONU considera esta medida ilegal. Además, su administración respaldó la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, considerados ilegales por el derecho internacional.

Además, en 2020, Trump impulsó los Acuerdos de Abraham, presentados como un logro de paz. Estos acuerdos normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos), pero marginaron aún más a los palestinos, que veían su territorio mermado, sus derechos violados y a sus aliados abandonando su causa.

Los palestinos fueron los principales perjudicados de estas políticas. Trump cerró la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington, recortó fondos destinados a la Autoridad Palestina y suspendió la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, debilitando los recursos de los desplazados en estos territorios.

Irán, por su parte, vio desaparecer el principio de una época de apertura: Trump puso fin al acuerdo nuclear con Teherán e impuso nuevas sanciones económicas, profundizando su aislamiento. Declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y autorizó el asesinato del general Qassem Soleimani, lo que elevó las tensiones a niveles críticos.

Junto a Israel, también Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se beneficiaron del gobierno de Trump, y es altamente probable que esperen de brazos abiertos su regreso.

En 2017, EE.UU. firmó un acuerdo de armas con Arabia Saudí por 110.000 millones de dólares, consolidando así su apoyo a la intervención de Riad en Yemen, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos.

Ahora, de cara a un segundo mandato, un nuevo gobierno de Trump plantea tendencias mucho más duras: esta vez es mucho más poderoso y se ha rodeado de un equipo incluso más intransigente.

Un gabinete belicista, pro-israelí y anti-iraní

La tendencia pro-israelí y anti-iraní marcada por Trump en su primer gobierno continuará en su segundo mandato. El republicano mantendrá su apoyo incondicional a Israel, incluso si esto implica respaldar acciones que violan el derecho internacional.