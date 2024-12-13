Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad el pasado domingo, Israel ha intensificado sus ataques aéreos sobre Siria, además de movilizar tanques a la zona de amortiguamiento en los Altos de Golán ocupados, lo que constituye una violación de un acuerdo establecido por la ONU. En este marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las "recientes y graves violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Siria", e instó a Tel Aviv a detener los ataques.
"El secretario general está particularmente preocupado por los cientos de ataques aéreos israelíes en varias ubicaciones de Siria, destacando la urgente necesidad de desescalar la violencia en todos los frentes a lo largo del país", señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa el jueves.
Desde el domingo, Israel efectuó cientos de bombardeos sobre lo que, según este país, son instalaciones militares pertenecientes al régimen de Assad. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) reportó este jueves bombardeos aéreos israelíes cerca de Damasco. Los impactos resonaron en toda la capital, según constataron periodistas de AFP.
En este contexto, Guterres subrayó que “el acuerdo de separación de fuerzas de 1974 sigue vigente” y condenó “todas las acciones que sean inconsistentes con dicho acuerdo".
Este acuerdo, firmado entre Israel y Siria hace 50 años, delimitó las fronteras de una zona de amortiguación y estableció una zona desmilitarizada en los Altos del Golán, ocupados por Tel Aviv desde 1967. La Fuerza de Observación de la Separación de las Naciones Unidas (FNUOS) controla su cumplimiento.
Tras llamar a todas las partes involucradas en el acuerdo "a cumplir con sus obligaciones, incluyendo el cese de cualquier presencia no autorizada en la zona de separación", Dujarric enfatizó que Guterres insta a todos a abstenerse "de cualquier acción que socave el alto el fuego y la estabilidad en los Altos del Golán en este periodo de rápidos cambios".
"Detengan los ataques"
Al ser preguntado si las afirmaciones de Israel sobre evitar que armas caigan en "manos equivocadas" justifican los ataques repetidos contra Siria, Dujarric sostuvo que "muchos países buscan razones para justificar la violación de la soberanía de otros". “Lo que está claro es que estamos preocupados por estas violaciones repetidas de la soberanía y la integridad territorial (en Siria)", dijo.
Reiteró que el mensaje de Guterres a Israel es claro: “Detener los ataques”.
Por otro lado, Dujarric señaló que Siria "necesita el apoyo de sus vecinos para avanzar hacia una forma de gobernanza inclusiva, democrática y que proteja los derechos de las minorías". Añadió que es imperativo que quienes tienen el control en Siria aseguren que todas las armas y recursos estén bajo control, y no queden expuestas al saqueo o desaparición.
Israel avance sobre pueblos dentro de zona de amortiguamiento
Horas después de que fuerzas opositoras al régimen de Bashar Al-Assad tomaran el control de Damasco el domingo, Israel ingresó a la zona de amortiguación de los Altos del Golán ocupados, un avance que provocó la condena internacional.
"Las fuerzas del ejército israelí están desplegadas entre 2 y 10 kilómetros dentro de la zona de amortiguación en la frontera con Siria", afirmó una fuente israelí, que prefirió mantener el anonimato, a la agencia de noticias Anadolu.
Esta semana, Tel Aviv aseguró que su ejército entró a la zona como "una medida defensiva temporal". Sin embargo, este viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército israelí permanecer allí, particularmente en el lado sirio del Monte Hermón, durante todo el invierno.
Asimismo, el diario israelí Yedioth Ahronoth informó el jueves que el Ejército tomó el control de siete pueblos dentro y cinco zonas clave dentro de la zona de amortiguación, y que está preparándose para una presencia prolongada en territorio sirio, avanzando entre 5 y 7 kilómetros más allá de la frontera internacional.
El periódico también aseguró que el ejército está acelerando la construcción de defensas de ingeniería en la zona, incluyendo una barrera de 15 kilómetros al este de la actual valla de seguridad de Israel en el área. La barrera incluye trincheras profundas para bloquear el movimiento de vehículos ligeros, terraplenes elevados y campos de minas mejorados, según la misma fuente.
"Estas medidas complementan la valla de seguridad de alta tecnología establecida durante la última década, que abarca 80 kilómetros desde Hamah Gedair hasta el Monte Hermón", añadió.