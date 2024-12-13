Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad el pasado domingo, Israel ha intensificado sus ataques aéreos sobre Siria, además de movilizar tanques a la zona de amortiguamiento en los Altos de Golán ocupados, lo que constituye una violación de un acuerdo establecido por la ONU. En este marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las "recientes y graves violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Siria", e instó a Tel Aviv a detener los ataques.

"El secretario general está particularmente preocupado por los cientos de ataques aéreos israelíes en varias ubicaciones de Siria, destacando la urgente necesidad de desescalar la violencia en todos los frentes a lo largo del país", señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, en una conferencia de prensa el jueves.

Desde el domingo, Israel efectuó cientos de bombardeos sobre lo que, según este país, son instalaciones militares pertenecientes al régimen de Assad. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) reportó este jueves bombardeos aéreos israelíes cerca de Damasco. Los impactos resonaron en toda la capital, según constataron periodistas de AFP.

En este contexto, Guterres subrayó que “el acuerdo de separación de fuerzas de 1974 sigue vigente” y condenó “todas las acciones que sean inconsistentes con dicho acuerdo".

Este acuerdo, firmado entre Israel y Siria hace 50 años, delimitó las fronteras de una zona de amortiguación y estableció una zona desmilitarizada en los Altos del Golán, ocupados por Tel Aviv desde 1967. La Fuerza de Observación de la Separación de las Naciones Unidas (FNUOS) controla su cumplimiento.

Tras llamar a todas las partes involucradas en el acuerdo "a cumplir con sus obligaciones, incluyendo el cese de cualquier presencia no autorizada en la zona de separación", Dujarric enfatizó que Guterres insta a todos a abstenerse "de cualquier acción que socave el alto el fuego y la estabilidad en los Altos del Golán en este periodo de rápidos cambios".

"Detengan los ataques"

Al ser preguntado si las afirmaciones de Israel sobre evitar que armas caigan en "manos equivocadas" justifican los ataques repetidos contra Siria, Dujarric sostuvo que "muchos países buscan razones para justificar la violación de la soberanía de otros". “Lo que está claro es que estamos preocupados por estas violaciones repetidas de la soberanía y la integridad territorial (en Siria)", dijo.

Reiteró que el mensaje de Guterres a Israel es claro: “Detener los ataques”.