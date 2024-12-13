TÜRKİYE
Emine Erdogan pide unidad para afrontar crisis climática en reunión de ONU
Emine Erdogan, esposa del presidente de Türkiye, llamó a la acción global contra la crisis climática durante la reunión del Consejo Asesor de la ONU sobre “Residuos Cero”.
“El concepto de cero residuos ofrece una hoja de ruta para revertir esta trayectoria destructiva y establecer un modo de vida sostenible”, afirmó la primera dama Emine Erdogan. / Foto: AA.
13 de diciembre de 2024

Emine Erdogan, esposa del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, presidió este viernes la tercera reunión del Consejo Asesor de la ONU sobre “Residuos Cero”, donde destacó la urgencia de la crisis ambiental y subrayó la relación directa entre los desastres climáticos recientes con los hábitos de producción y consumo.

“Solo 54 días después de nuestra última reunión, el mundo llegó al Día del Sobregiro de la Tierra. Esto significa que, en siete meses, consumimos los recursos que la naturaleza puede renovar en un año. Desde ese día, cada consumo adicional se lo estamos robando al futuro”, indicó durante el encuentro, celebrado en la Oficina de Trabajo Presidencial de Dolmabahce.

“El año 2024 pasará a la historia como el año en que se superó el umbral crítico de 1,5 grados de calentamiento global. El número de desastres naturales relacionados con el clima ha alcanzado niveles récord”, explicó. Mencionó ejemplos recientes de desastres, como la inundación más devastadora en la historia de España, el huracán Helen en Estados Unidos, que causó numerosas muertes, y las lluvias extremas y sequías en África, que afectaron directamente a 7 millones de personas.

“Este año, más de 120 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo debido a desastres relacionados con el cambio climático. Estamos lejos de alcanzar las metas de 2030 bajo el compromiso de ‘no dejar a nadie atrás’,” añadió Erdogan.

Luego, destacó la relación directa entre los desastres y los hábitos de producción y consumo.

“Residuos Cero ofrece un camino para revertir esta tendencia, es como una filosofía de vida. Comprender y difundir esta conciencia debe ser la máxima prioridad de nuestro Consejo. Debemos considerar el 30 de marzo, Día Internacional de Residuos Cero, desde esta perspectiva”, aseguró.

Por otro lado, enfatizó que “lo más importante es la necesidad de un liderazgo global que una esfuerzos en diversas regiones bajo una visión compartida. Nuestro Consejo debe asumir este rol de liderazgo”.

Iniciativas futuras

Asimismo, Emine Erdogan anunció planes para el Foro sobre Residuos Cero y Cambio Climático en 2025, que será organizado por la Fundación Residuos Cero.

Este foro reunirá a países, industrias y representantes de organizaciones relevantes para impulsar acciones concretas en proyectos clave, como el Fondo Global de Residuos Cero y los Embajadores de Buena Voluntad para Residuos Cero.

Un llamado a la justicia global

Erdogan reiteró su sueño de un mundo más justo y habitable.

“No podemos alcanzar este sueño ignorando las desigualdades que el cambio climático ha agravado. Los países desarrollados tienen una deuda con las naciones que sufren de manera desproporcionada, a pesar de ser las que menos contribuyen al problema. Es inaceptable que ni siquiera se hayan cumplido los objetivos mínimos de financiamiento climático. Mientras tanto, estas mismas naciones asignan fácilmente miles de millones de dólares a políticas de guerra y destrucción”, señaló.

En este sentido, criticó la devastación ambiental causada por los conflictos financiados. Aunque algunos daños de la Segunda Guerra Mundial en la naturaleza siguen sin resolverse, hoy un solo país puede lanzar explosivos equivalentes a tres bombas atómicas en un área civil del tamaño de la mitad de Nueva York”, dijo, añadiendo que limpiar los residuos en Gaza tras la ofensiva de Israel “tomará décadas”,

FUENTE:TRT Español y agencias
