Durante más de 14 meses, Israel ha bombardeado Gaza sin pausa ni piedad, mientras rechazaba reiteradamente un alto el fuego con el grupo de resistencia palestino Hamás. Ahora, las negociaciones parecen avanzar: funcionarios y fuentes israelíes muestran optimismo, mientras se reportan reuniones frecuentes con mediadores en Qatar. Sin embargo, persiste un obstáculo: la posibilidad de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sabotee nuevamente un acuerdo como ya lo ha hecho antes.

Medios israelíes reportaron este lunes que funcionarios de Tel Aviv han expresado optimismo por el acuerdo. El diario israelí Yedioth Ahronoth citó a un alto funcionario israel que afirmó que, aunque la mayoría de los términos están definidos, todavía hay puntos de desacuerdo sobre el número de rehenes que serían liberados en la primera fase.

La información coincide con declaraciones recientes de la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (KAN), que habló de "avances sin precedentes" en las negociaciones indirectas y calificó esta semana como "crucial" para lograr un acuerdo.

También, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, expresó su optimismo, afirmando que “apoya los esfuerzos para asegurar un acuerdo que permita liberar a los rehenes en Gaza”, según reportó el Canal 12 de Israel.

Por su parte, Hamás aún no ha comentado oficialmente al respecto, pero ha reiterado en varias ocasiones su disposición a negociar. De hecho, en mayo, el grupo aceptó una propuesta del presidente de EE.UU., Joe Biden, que luego fue rechazada por Netanyahu, quien decidió continuar con la ofensiva en Gaza. Desde entonces, Hamás ha mantenido su postura de que cualquier acuerdo debe incluir un alto el fuego total y la retirada del ejército israelí de Gaza.

“Creo que de hecho estamos más cerca del objetivo, más que nunca hasta ahora", declaró, bajo condición de anonimato un responsable de Hamás que se encuentra en Doha, en diálogo con la agencia de noticias AFP. Pero esto se dará solo "si Netanyahu no descarrila intencionalmente las cosas como lo ha hecho cada vez", añadió.

Mientras tanto, los funcionarios israelíes que están en Doha participan en conversaciones con los mediadores qataríes para resolver los puntos pendientes del acuerdo. Una fuente cercana a las negociaciones comentó a la agencia de noticias AFP que los equipos técnicos trabajan para reducir las diferencias entre las partes.

¿Qué se sabe de las condiciones de tregua?

De acuerdo con el Canal 12 israelí, el acuerdo contempla la liberación de varias decenas de rehenes israelíes a cambio de entre 700 y 1.000 prisioneros palestinos, incluidos detenidos considerados de “alto perfil” por Israel. Sin embargo, quedan asuntos pendientes, tales como determinar si los prisioneros liberados serán enviados a Gaza, Cisjordania ocupada o a un tercer país.

Aunque no se dieron a conocer más detalles de la propuesta, la liberación de rehenes estaba incluida en la primera fase de la propuesta de Biden que Hamás aceptó desde julio. El plan establecía que se liberaría un número no especificado de rehenes durante el período inicial a cambio de la liberación de “cientos” de prisioneros palestinos.

En rondas anteriores, los desacuerdos sobre las nuevas demandas que Israel introdujo sobre su futura presencia militar en Gaza obstaculizaron un acuerdo.

¿Verdaderos avances o más excusas de Netanyahu?

En los más de 14 meses que Israel lleva atacando Gaza han sido múltiples los reportes de que Tel Aviv estaba analizando posibles acuerdos de tregua. Sin embargo, ninguno logró avanzar, y Netanyahu ha sido acusado de intentar "sabotear" las negociaciones.

Líderes de la oposición y familiares de rehenes israelíes aseguran que está retrasando el acuerdo para preservar su posición política.