El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que "nadie sabe" cómo será el futuro de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, pero espera que Türkiye "tenga la llave" para esa nación.

En declaraciones a medios de comunicación este lunes desde su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, Trump fue reacio ante la pregunta de si retiraría las tropas estadounidenses del noreste de Siria. En lugar de dar una respuesta directa, elogió el buen juicio del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

"Puedo decir que Assad fue un carnicero, en este caso, por lo que hizo con los niños", añadió, en referencia al derrocado líder del régimen, Bashar al Assad.

Luego, calificó a Türkiye como "una fuerza importante" y elogió su relación personal con el presidente Erdogan. "Es alguien con quien me llevo muy bien", dijo Trump a los periodistas. Y añadió que Ankara ha "construido un ejército muy fuerte y poderoso".

Al manifestar que Türkiye "tendrá la llave" para la Siria posterior a Assad, el presidente electo afirmó: "En realidad, no creo que lo hayan oído antes, pero he sido bastante bueno con las predicciones".

Casa Blanca: Türkiye es un actor "importante" en el futuro de Siria

Poco después de las declaraciones de Trump, la Casa Blanca sostuvo que "no hay duda" de que Türkiye es un "un actor importante" en Siria tras la caída del régimen de Asad.

"No hay duda de que los turcos son actores importantes aquí, cualquiera que sea el resultado en Siria, como lo han sido en el transcurso de los últimos 14 años", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a periodistas este lunes.