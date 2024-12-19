Israel volvió a abrir su frente de ataques contra Yemen y lanzó letales bombardeos que impactaron centrales de energía, un puerto y una instalación petrolera. La agresión, que mató al menos a nueve personas e hirió a otras tres, marca una importante escalada en el conflicto de Tel Aviv con los hutíes, según reportes.

El canal de televisión Al-Masirah, alineado con los hutíes, informó este jueves que los ataques israelíes impactaron dos plantas de energía en la capital de Yemen, Saná, y que causaron daños considerables a una instalación petrolera y al puerto de Hudaida.

La agencia de noticias Saba, dirigida por los hutíes, dijo que los aviones de guerra de Tel Aviv ejecutaron seis bombardeos contra las plantas de energía ubicadas en el sur y el norte de Saná, y otras seis en Hudaida, matando a varias personas.

Los ataques en Hudaida tuvieron como objetivo el puerto de la ciudad y la instalación petrolera de Ras Isa. "El enemigo lanzó cuatro ataques agresivos contra el puerto... y dos ataques contra la instalación petrolera", dijo el canal citado por Al Jazeera.

El ejército de Israel sostuvo que los bombardeos se lanzaron contra “objetivos militares” vinculados a combatientes hutíes, después de interceptar un misil lanzado por ese grupo, según reportó el medio Al Jazeera.

Israel sostiene que los hutíes utilizan el puerto de Hudaida para “trasladar armas iraníes a la región y suministros para las necesidades militares”, según una declaración del portavoz israelí David Avraham en septiembre a la agencia de noticias AFP.

Y señaló en ese momento que los hutíes forman parte de un “eje de resistencia” iraní que incluye a Hamás y Hezbollah, y se coordina con Irán y grupos iraquíes controlados por Teherán para atacar a Israel. Los hutíes, por su parte, sostienen que sus ataques son en solidaridad con Gaza y que solo los detendrán cuando Israel suspenda su brutal ofensiva en el enclave.

Medios israelíes anticiparon ataques contra Yemen

La Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (KAN) reportó este lunes que el país se preparaba para lanzar una ofensiva militar en Yemen, en respuesta a los continuos lanzamientos de misiles y drones por parte de los hutíes.

En la última semana, los hutíes lanzaron hacia Israel al menos seis drones y dos misiles balísticos, de acuerdo a funcionarios israelíes.