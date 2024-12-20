El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de su país para ayudar a Siria en su proceso de transición tras el colapso del régimen de Bashar Al-Assad el pasado 8 de diciembre.

"Estamos apoyando al pueblo sirio para que gestione su proceso de transición de una manera fluida, sin contratiempos en el camino", declaró Erdogan este viernes, en conversación con periodistas durante su vuelo de regreso desde El Cairo, donde asistió a la cumbre de la Organización para la Cooperación Económica del D-8 el jueves.

El mandatario también anunció que el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, visitará Siria muy pronto para trabajar en la "nueva estructura" que se establecerá en el país.

"Si Siria logra consolidar una estructura verdaderamente estable con esta nueva formación, ocupará, en mi opinión, una posición muy fuerte en el mundo islámico", añadió.

También enfatizó que Ankara no dejará a la nueva administración siria aislada frente a la monumental tarea de construir un nuevo estado.

Uno de los elementos clave de este proceso, señaló Erdogan, es la redacción de una nueva Constitución. Para ello, Türkiye ha empezado comunicación directa con figuras influyentes del gobierno de transición en Siria.

Energía, seguridad y recuperación económica

Al abordar temas urgentes como la escasez de energía y los desafíos de seguridad en el país vecino, el presidente se comprometió a resolver los problemas energéticos de Siria rápidamente y a fortalecer las relaciones comerciales tanto con Damasco como con Iraq.

En esa línea hizo un llamado a suspender las sanciones internacionales y las restricciones impuestas contra Siria durante el régimen. "El levantamiento del embargo y de las restricciones impuestas a Siria debido al régimen de Assad ayudará en la recuperación del país", destacó.

También celebró el hecho de que numerosos países, tanto del mundo islámico como de Occidente, hayan comenzado a establecer contacto con Ahmad al Sharaa, líder de HTS.

Erdogan reafirmó la postura inquebrantable de Türkiye contra las organizaciones terroristas, incluyendo Daesh, el PKK y su rama siria, YPG. Declaró que Ankara no permitirá que estos grupos exploten la inestabilidad de Siria.

"Especialmente la organización terrorista PKK y sus extensiones han llegado al final de su camino. El establecimiento de un ambiente seguro en Siria también evitará que las organizaciones terroristas recluten militantes", afirmó Erdogan.

Asimismo, expresó su confianza en que ningún país continuará apoyando a grupos terroristas en Siria. "No creemos que ningún poder mantenga su relación con organizaciones terroristas allí. Los líderes de organizaciones como Daesh y PKK-YPG serán eliminados lo antes posible", concluyó.