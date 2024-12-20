ORIENTE MEDIO
Erdogan reafirma compromiso con transición en Siria y estabilidad regional
Una Siria estable tendrá una "posición muy fuerte en el mundo islámico", afirmó el presidente Erdogan durante su vuelo de regreso desde Egipto, tras la cumbre del grupo D-8.
En su discurso durante la cumbre del grupo D-8 en El Cairo, el presidente de Türkiye insistió en la necesidad de imponer un embargo de armas contra Israel. /Foto: Dirección de Comunicación de Türkiye / Others
20 de diciembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de su país para ayudar a Siria en su proceso de transición tras el colapso del régimen de Bashar Al-Assad el pasado 8 de diciembre.

"Estamos apoyando al pueblo sirio para que gestione su proceso de transición de una manera fluida, sin contratiempos en el camino", declaró Erdogan este viernes, en conversación con periodistas durante su vuelo de regreso desde El Cairo, donde asistió a la cumbre de la Organización para la Cooperación Económica del D-8 el jueves.

El mandatario también anunció que el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, visitará Siria muy pronto para trabajar en la "nueva estructura" que se establecerá en el país.

"Si Siria logra consolidar una estructura verdaderamente estable con esta nueva formación, ocupará, en mi opinión, una posición muy fuerte en el mundo islámico", añadió.

También enfatizó que Ankara no dejará a la nueva administración siria aislada frente a la monumental tarea de construir un nuevo estado.

Uno de los elementos clave de este proceso, señaló Erdogan, es la redacción de una nueva Constitución. Para ello, Türkiye ha empezado comunicación directa con figuras influyentes del gobierno de transición en Siria.

Energía, seguridad y recuperación económica

Al abordar temas urgentes como la escasez de energía y los desafíos de seguridad en el país vecino, el presidente se comprometió a resolver los problemas energéticos de Siria rápidamente y a fortalecer las relaciones comerciales tanto con Damasco como con Iraq.

En esa línea hizo un llamado a suspender las sanciones internacionales y las restricciones impuestas contra Siria durante el régimen. "El levantamiento del embargo y de las restricciones impuestas a Siria debido al régimen de Assad ayudará en la recuperación del país", destacó.

También celebró el hecho de que numerosos países, tanto del mundo islámico como de Occidente, hayan comenzado a establecer contacto con Ahmad al Sharaa, líder de HTS.

Erdogan reafirmó la postura inquebrantable de Türkiye contra las organizaciones terroristas, incluyendo Daesh, el PKK y su rama siria, YPG. Declaró que Ankara no permitirá que estos grupos exploten la inestabilidad de Siria.

"Especialmente la organización terrorista PKK y sus extensiones han llegado al final de su camino. El establecimiento de un ambiente seguro en Siria también evitará que las organizaciones terroristas recluten militantes", afirmó Erdogan.

Asimismo, expresó su confianza en que ningún país continuará apoyando a grupos terroristas en Siria. "No creemos que ningún poder mantenga su relación con organizaciones terroristas allí. Los líderes de organizaciones como Daesh y PKK-YPG serán eliminados lo antes posible", concluyó.

Justicia y rendición de cuentas

El presidente también se refirió al descubrimiento de fosas comunes en Siria, al describirlas como las imágenes más dolorosas de la realidad del régimen del partido Baaz.

"Al parecer, aún no hemos visto toda la magnitud del sufrimiento y la tortura en Siria", comentó, refiriéndose a las pruebas de atrocidades en la prisión de Sednaya. "Haremos todo lo posible para garantizar que el régimen de Assad, que oprimió a su propio pueblo de esta manera, rinda cuentas ante el derecho internacional", agregó.

Sobre los refugiados sirios, Erdogan subrayó la importancia de facilitar su retorno voluntario: “Para garantizar estos retornos debemos abordar el problema de la vivienda. Nuevos hogares y oportunidades laborales deben crearse rápidamente", concluyó.

En cumbre del D-8, Erdogan vuelve a plantear embargo de armas a Israel

En su discurso durante la cumbre del grupo D-8 en El Cairo, el presidente de Türkiye insistió en la necesidad de imponer un embargo de armas contra Israel, el fin de las relaciones comerciales con ese país y su aislamiento a nivel internacional.

"Observamos los pasos de Israel que ignoran la integridad territorial de Siria, incluyendo la expansión de asentamientos ilegales en los Altos del Golán ocupados", declaró.

El mandatario también pidió una respuesta más coordinada por parte de los países islámicos, en especial de los miembros del D-8. "Como países islámicos, debemos liderar las medidas que puedan tomarse contra Israel", afirmó.

Y subrayó que una postura unida es esencial para la estabilidad regional y para buscar la paz en Oriente Medio. "Creo que el D-8 debe responder con mayor firmeza ante las acciones ilegales que amenazan la estabilidad de Siria y nuestra región", añadió.

Reuniones bilaterales

Durante la cumbre, el presidente Erdogan también sostuvo reuniones bilaterales con otros mandatarios para reforzar los vínculos internacionales de Türkiye. En su encuentro con su homólogo de Egipto, Abdulfettah al-Sisi, declaró que la cooperación entre ambos países seguirá desarrollándose para lograr el objetivo de un volumen comercial mutuo de 15.000 millones de dólares. Erdogan añadió que el aumento de la solidaridad entre Türkiye y Egipto beneficiaría la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria a Gaza.

El presidente turco también se reunió con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, y planteó el objetivo de alcanzar “un volumen comercial de 30.000 millones de dólares desarrollando nuestras relaciones”.

Erdogan además mantuvo un encuentro con Shehbaz Sharif, presidente de Pakistán, y le manifestó el respaldo de Ankara contra los actos terroristas que amenazan la paz y la seguridad de su país. Adicionalmente, elogió la recuperación de la economía de Pakistán y señaló que continuarán los esfuerzos para aumentar la cooperación política y económica entre las dos naciones.

FUENTE:TRT Español y agencias
