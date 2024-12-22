Da igual si uno está en una playa de Ibiza, caminando por las calles de Beijing o tomando café en París, probablemente en todas esas experiencias nos acompañe la misma banda sonora: el reguetón. Este género musical es hoy un fenómeno global que llegó para quedarse y con él se ha popularizado el habla del Caribe.

Históricamente, el habla caribeña ha sido discriminada por su pronunciación tan radical, por la influencia de lenguas africanas y por ser una zona afectada por altos índices de pobreza.

Se dice que “hablan feo”, que son vulgares, que pronuncian mal, que mezclan el español con el inglés. Sin embargo, el éxito del reguetón ha generado un cambio en la valoración del habla caribeña.

“El español ha encontrado en las canciones el espacio perfecto para trascender fronteras y espacios sociales desde sus inicios”, afirma Eduardo Viñuela Suárez, profesor de la Universidad de Oviedo, en una publicación del Instituto Cervantes. Así ha ocurrido desde el romance medieval hasta la actualidad con los géneros urbanos.

Todo comenzó con el “sonido Miami”

A fines del siglo XX, tuvo lugar el “boom latino” con una sonoridad calificada como “sonido Miami”, en la que se incluyeron Shakira, Marc Anthony, Enrique Iglesias y Ricky Martin. En aras de mantenerse en los rankings y conquistar mercados, recurrían a cantar también en inglés. En cambio, el reguetón tiene el mérito de no haber sucumbido a ese idioma y posicionarse en el top de la música latina sin hacer concesiones.

Según la Revista Forbes, la industria del reguetón genera cada año más de 3.000 millones de dólares. El 2022 es considerado el “año del reguetón”, pues por primera vez un disco en español estuvo nominado a mejor álbum en los premios Grammy.

Desde hace cuatro años, Bad Bunny, un artista de Puerto Rico y emblema del género, es el más escuchado a nivel mundial en la plataforma Spotify. Una de cada 14 reproducciones en 2022 en Estados Unidos fue de ese artista.

Tres islas, tres realidades

El área caribeña del español se extiende a las costas de países como Venezuela, Colombia y Panamá. Sin embargo, las Antillas –es decir, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana– son, según los lingüistas, el núcleo indiscutible del español caribeño.

Con una historia colonial compartida, estos tres países antillanos han tenido trayectorias diferentes a partir del siglo XX. República Dominicana fue la primera en lograr la independencia y ha atravesado conflictos con su vecino Haití, con quien comparte la isla La Española. Por su parte, Cuba, a partir de que Fidel Castro asumió el poder en 1959, se proclamó república socialista.

Puerto Rico es considerado un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Esto ha llevado a una convivencia estrecha del español y el inglés. Su relación de dependencia con Estados Unidos condiciona que el orgullo por su lengua y su cultura sea para los puertorriqueños una cuestión decisiva. Por eso, mantener el español de Puerto Rico en la música es tan importante para preservar su identidad.