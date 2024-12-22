El invierno ha llegado a Gaza, agravando una situación ya crítica para los dos millones de palestinos desplazados. Aunque es la segunda temporada de frío desde el inicio de la ofensiva de Israel contra el enclave, esta vez la desesperación es mayor por la escasez de abrigo, resultado del bloqueo casi total de la asistencia humanitaria impuesto por Tel Aviv.
Los palestinos luchan por protegerse del viento, el frío y la lluvia. Según trabajadores humanitarios y residentes, hay escasez de mantas y ropa de abrigo, poca leña para hacer fuego y las tiendas de campaña y las lonas remendadas en las que viven las familias están cada vez más destruidas después de meses de uso.
Shadia Aiyada, que fue desplazada de la ciudad sureña de Rafah, sólo tiene una manta y una bolsa de agua caliente para evitar que sus ocho hijos tiemblen dentro de su frágil tienda de campaña.
Cuando huyeron de su casa, sus hijos sólo tenían su ropa de verano, dijo. Ahora vive con el temor de que sus hijos enfermen.
“Nos asustamos cada vez que nos enteramos por el pronóstico del tiempo de que se avecinan días lluviosos y ventosos porque el viento levanta nuestras tiendas de campaña. Tememos que un día un tiempo ventoso fuerte nos tire las tiendas de campaña mientras estamos dentro”, contó Aiyada.
Reda Abu Zarada, de 50 años, que fue desplazada del norte de Gaza con su familia, dijo que los adultos duermen con los niños en brazos para mantenerlos calientes dentro de su tienda.
“Las ratas caminan sobre nosotros por la noche porque no tenemos puertas y las tiendas están rotas. Las mantas no nos mantienen calientes. Sentimos que sale escarcha del suelo. Nos despertamos congelados por la mañana”, indicó. “Tengo miedo de despertarme un día y encontrar a uno de los niños muerto de frío”.
Por su parte, Omar Shabet, quien fue desplazado de la Ciudad de Gaza con sus tres hijos, temía que encender un fuego afuera de su tienda de campaña convirtiera a su familia en un objetivo de los aviones de guerra israelíes.
“Entramos en nuestras tiendas después del atardecer y no salimos porque hace mucho frío y se vuelve más frío a medianoche”, señaló. “Mi hija de 7 años casi llora por la noche por el frío que tiene”.
Palestinos en refugios podrían no sobrevivir al invierno: ONU
Naciones Unidas advierte de que las personas que viven en refugios improvisados precarios podrían no sobrevivir al invierno.
Al menos 945.000 personas necesitan suministros para esta temporada de frío, pero estos elementos se han vuelto prohibitivamente caros en Gaza, dijo la ONU en un informe el pasado martes martes.
Asimismo, la ONU también teme que las enfermedades infecciosas, que aumentaron el invierno pasado, vuelvan a aumentar en medio de una creciente desnutrición.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ha estado planeando todo el año la llegada de la ayuda de invierno a Gaza, pero la ayuda que ha podido hacer llegar al territorio “no es ni de lejos suficiente para la gente”, dijo Louise Wateridge, portavoz de la agencia.
La UNRWA distribuyó 6.000 tiendas de campaña en las últimas cuatro semanas en el norte de Gaza, pero no pudo hacerlas llegar a otras partes del enclave. Además, unas 22.000 tiendas de campaña han quedado atrapadas en Jordania y 600.000 mantas y 33 camiones llenos de colchones han estado estancados en Egipto desde el verano porque la agencia no tiene la aprobación israelí ni una ruta segura para introducirlos en Gaza.
Israel bombardea hospital en norte de Gaza
Este sábado por la noche, el ejército israelí lanzó un bombardeo “intenso y sin precedentes” contra el Hospital Kamal Adwan de Beit Lahiya, situado en el norte de Gaza, según indicó la agencia de noticias palestina WAFA.
Las fuerzas israelíes atacaron las instalaciones con bombas, proyectiles de artillería y disparos de francotiradores, detalló. El ataque causó importantes daños a la infraestructura del hospital, incluidos los generadores de energía y varios departamentos.
El personal médico, que trabajaba en condiciones cada vez más peligrosas, buscó refugio reuniéndose en los pasillos y otras zonas seguras del hospital para protegerse de los continuos bombardeos y disparos de francotiradores, añadió.
Además, el domingo por la madrugada, 17 palestinos más, entre ellos dos niños, murieron y otros resultaron heridos en ataques aéreos israelíes contra diversos lugares de Gaza.
Según una fuente médica del Hospital Bautista de la Ciudad de Gaza, ocho cadáveres, entre ellos los de dos niños y dos mujeres, junto con varias personas heridas, fueron trasladados al hospital tras un ataque aéreo israelí contra la escuela Musa Bin Nusair, en el barrio de Al-Daraj, en el centro de la ciudad de Gaza. Testigos presenciales informaron de que los ataques aéreos contra la escuela, que albergaba a familias desplazadas, provocaron incendios y graves daños en el edificio.
En otro ataque, fuentes médicas informaron de que cuatro personas murieron y varias resultaron heridas cuando aviones israelíes atacaron un vehículo en la calle Al-Jala de la Ciudad de Gaza.
En el centro del enclave, Tel Aviv bombardeó partes de Nuseirat, mientras que en el sur un palestino y su esposa murieron en un ataque de un helicóptero israelí contra su departamento, en el centro de Jan Yunis.
Además, tres palestinos no identificados murieron en ataques aéreos israelíes en Rafah.
La ofensiva de Israel contra Gaza, que comenzó el 7 de octubre del 2023, ha matado a más de 45.200 palestinos, aunque se calcula que el número es mucho mayor debido a que muchos cuerpos se encuentran bajo los escombros.