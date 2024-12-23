“Una ciudad fantasma”: así es como incluso los medios israelíes describen la devastación infligida por Tel Aviv en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza. Un área donde las fuerzas de Israel han destruido por completo cerca del 70% de edificios e infraestructuras, en medio de la brutal ofensiva que lleva más de 14 meses.

“Yabalia se ha convertido en una ciudad fantasma. Afuera, lo único que se puede ver son manadas de perros callejeros en busca de restos de comida”, escribe Amos Harel, analista de asuntos militares, en un artículo del periódico israelí Haaretz publicado este domingo.

“Hasta donde alcanza la vista se observan kilómetros y kilómetros de casas destruidas. Es difícil apartar la vista de los restos devastados del campo de refugiados de Yabalia”, continúa.

El analista también menciona que incluso los pocos edificios que aún están en pie sufrieron graves daños. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “lanzaron operaciones aquí en dos ocasiones anteriores, en diciembre de 2023 y mayo de 2024. Pero, esta vez, el campamento fue desmantelado”, añadió.

El 5 de octubre de este año, Tel Aviv empezó una gran operación terrestre en el norte de Gaza, para supuestamente “impedir” que Hamás se reagrupara. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de intentar ocupar la zona y desplazar a la fuerza a sus habitantes.

Desde entonces, la ayuda humanitaria, los alimentos y las medicinas que Israel permite en la zona son prácticamente nulos, lo que deja a la población que ha logrado sobrevivir al borde de una hambruna inminente.

Sólo 12 camiones de ayuda humanitaria

De hecho, la organización Oxfam encendió las alarmas este domingo sobre el grave deterioro de las condiciones humanitarias en el norte de Gaza: solo 12 camiones de ayuda han entrado en esa área desde octubre. Por lo que el grupo denunció “las obstrucciones sistemáticas por parte del ejército israelí”.

"De los escasos 34 camiones de alimentos y agua autorizados a entrar en la gobernación del norte de Gaza en los últimos dos meses y medio, los retrasos deliberados y las obstrucciones sistemáticas por parte del ejército israelí hicieron que sólo 12 consiguieran distribuir ayuda a los civiles palestinos que sufren hambruna", señaló Oxfam.

Además, la organización afirmó que hasta en tres ocasiones los centros de distribución de ayuda fueron bombardeados por las fuerzas israelíes. En uno de esos incidentes, "una vez entregados los alimentos y el agua en la escuela donde se refugiaba la gente, esta fue desalojada y bombardeada en cuestión de horas".

Asimismo, Oxfam denunció que tanto en su caso como en el de otros grupos de ayuda internacional, el Ejército de Israel les ha impedido entregar ayuda vital" en Gaza. “Se estima que miles de personas siguen aisladas, pero con el acceso humanitario bloqueado es imposible conocer las cifras exactas", señaló.

Por último, la entidad señaló que, a principios de diciembre, organizaciones humanitarias recibieron "llamadas de personas vulnerables atrapadas en casas y refugios que se habían quedado completamente sin comida ni agua".

Por su parte, un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado la semana pasada, acusó a Tel Aviv de matar “intencionalmente” a miles de palestinos en Gaza al negarles agua potable, lo que, enfatiza la organización, equivale legalmente a actos de genocidio y exterminio.

El reporte de 184 páginas detalla que el gobierno israelí ha detenido el suministro de agua para Gaza, ha cortado la electricidad y ha restringido el combustible, lo que ha impedido el uso de las instalaciones de agua y de saneamiento en el enclave. Como resultado, los palestinos allí solo tienen acceso a unos pocos litros al día en muchas zonas, muy por debajo del umbral de 15 litros para la supervivencia, según el grupo.

"Lo que hemos descubierto es que el Gobierno de Israel está matando intencionalmente a palestinos en Gaza al negarles el agua que necesitan para sobrevivir", dijo Lama Fakih, director de HRW para Oriente Medio, en una conferencia de prensa.

Israel bombardea “zonas seguras” y hospital en Gaza

Los bombardeos de las fuerzas israelíes continúan masacrando a los civiles en Gaza. Dos ataques aéreos contra Al-Mawasi, una zona designada como “segura”, mataron al menos a cuatro personas este lunes, mientras se realizaban operaciones de rescate tras un bombardeo previo que cobró la vida de al menos siete personas.

Fuentes médicas comunicaron a la agencia de noticias Anadolu que el primer ataque prendió fuego a las tiendas de campaña, lo que causó más víctimas, y que los equipos médicos siguen atendiendo a los heridos. "Nuestros equipos están respondiendo a un ataque israelí contra las tiendas de campaña de palestinos desplazados cerca del hospital británico en el área de Al-Mawasi, cerca de Jan Yunis", dijo la Dirección de Defensa Civil de Gaza en un comunicado.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás condenó los reiterados ataques contra el Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, y los describió como un "crimen contra la humanidad sin precedentes" en un comunicado. "El ejército de ocupación continúa su bombardeo incesante y la destrucción sistemática del norte de Gaza, centrándose especialmente en el campo de refugiados de Yabalia y Beit Lahia”, añadió.