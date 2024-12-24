El Ejército de Israel reconoció que bombardeó una escuela en Gaza, donde se refugiaban palestinos desplazados, el domingo. Según fuentes palestinas, el ataque en la Ciudad de Gaza dejó al menos nueve muertos y muchos más heridos. Aún así, las fuerzas de Tel Aviv sostuvieron que el ataque estaba dirigido contra un alto miembro de seguridad del grupo de resistencia palestino Hamás.

Un comunicado militar del Ejército de Israel indicó este lunes que un dron de la Fuerza Aérea, dirigido por inteligencia del servicio de seguridad interna Shin Bet, la dirección de inteligencia militar AMAN y el Comando Sur, apuntó contra Tharwat Muhammad Ahmed Albec, jefe de la Dirección de Seguridad dentro del aparato de Seguridad General de Hamás.

Según Israel, Albec “operaba en un centro de comando y control integrado en un complejo que anteriormente servía como la escuela Musa bin Nusayr en Duraj Taffah, al este de la ciudad de Gaza”.

Sin embargo, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza ha acusado reiteradamente a las fuerzas israelíes de atacar deliberadamente refugios y escuelas de la ONU que alojan a familias palestinas desplazadas, con el objetivo de maximizar las víctimas, principalmente mujeres y niños.

De hecho, el Ministerio de Educación de Gaza informó este martes que 12.701 estudiantes han sido asesinados y otros 20.702 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023. A lo que se suma el asesinato de 619 profesores y administradores.

La ONU declara a Gaza el lugar más peligroso para la ayuda humanitaria

El ataque a la escuela ocurre en medio de un creciente deterioro humanitario en Gaza, donde los incesantes bombardeos siguen matando a los civiles y destruyendo las infraestructuras de servicios esenciales. De ahí que la ONU elevara la alarma sobre las condiciones del enclave, al declarar que es el lugar más peligroso del mundo para la entrega de ayuda humanitaria.