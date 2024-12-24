ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Israel acepta que bombardeó escuela en Gaza donde se refugiaban desplazados
Tel Aviv confirmó el ataque a una escuela en Gaza, que albergaba desplazados. La brutal ofensiva israelí ha hecho del enclave el lugar más peligroso para la entrega de ayuda humanitaria, según la ONU.
Israel acepta que bombardeó escuela en Gaza donde se refugiaban desplazados
Cuerpos de palestinos, que perdieron la vida tras el ataque israelí a la escuela Musa bin Nasir, son llevados al Hospital Bautista al-Ahli para el proceso funerario en el vecindario de al-Daraj, en la Ciudad de Gaza, Gaza, el 22 de diciembre de 2024. / Foto: AA.
24 de diciembre de 2024

El Ejército de Israel reconoció que bombardeó una escuela en Gaza, donde se refugiaban palestinos desplazados, el domingo. Según fuentes palestinas, el ataque en la Ciudad de Gaza dejó al menos nueve muertos y muchos más heridos. Aún así, las fuerzas de Tel Aviv sostuvieron que el ataque estaba dirigido contra un alto miembro de seguridad del grupo de resistencia palestino Hamás.

Un comunicado militar del Ejército de Israel indicó este lunes que un dron de la Fuerza Aérea, dirigido por inteligencia del servicio de seguridad interna Shin Bet, la dirección de inteligencia militar AMAN y el Comando Sur, apuntó contra Tharwat Muhammad Ahmed Albec, jefe de la Dirección de Seguridad dentro del aparato de Seguridad General de Hamás.

Según Israel, Albec “operaba en un centro de comando y control integrado en un complejo que anteriormente servía como la escuela Musa bin Nusayr en Duraj Taffah, al este de la ciudad de Gaza”.

Sin embargo, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza ha acusado reiteradamente a las fuerzas israelíes de atacar deliberadamente refugios y escuelas de la ONU que alojan a familias palestinas desplazadas, con el objetivo de maximizar las víctimas, principalmente mujeres y niños.

De hecho, el Ministerio de Educación de Gaza informó este martes que 12.701 estudiantes han sido asesinados y otros 20.702 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023. A lo que se suma el asesinato de 619 profesores y administradores.

La ONU declara a Gaza el lugar más peligroso para la ayuda humanitaria

El ataque a la escuela ocurre en medio de un creciente deterioro humanitario en Gaza, donde los incesantes bombardeos siguen matando a los civiles y destruyendo las infraestructuras de servicios esenciales. De ahí que la ONU elevara la alarma sobre las condiciones del enclave, al declarar que es el lugar más peligroso del mundo para la entrega de ayuda humanitaria.

Recomendados

Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, expresó su preocupación por la creciente crisis humanitaria en Gaza.“Nos ocupamos de lugares difíciles para brindar ayuda humanitaria, pero Gaza es actualmente el más peligroso, en un año en el que han muerto más trabajadores humanitarios que cualquier otro del que se tiene registro”, afirmó Fletcher.

Las masacres continúan

El Ministerio de Salud de Gaza reportó este lunes que al menos 58 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas debido a los ataques israelíes contra el enclave palestino.

La cifra se suma a las más de 45.200 muertes registradas desde el inicio de la ofensiva militar de Israel, desatada tras la incursión de Hamás el 7 de octubre. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños, mientras más de 107.500 personas han resultado heridas en los intensos bombardeos.

Desde el comienzo de la ofensiva, la población palestina ha sido sometida a un desplazamiento masivo. Miles de familias han debido abandonar sus hogares por los bombardeos indiscriminados, las incursiones terrestres y la demolición sistemática de barrios enteros.

A su vez, Israel enfrenta una acusación ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, además de denuncias por torturas y abusos contra al menos 10.000 palestinos secuestrados, cuyas condiciones han sido denunciadas por organizaciones como B'Tselem.

A eso se suma que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar