Cuando Shoaib*, de apenas ocho años, fue liberado de la prisión de Sednaya en Damasco, Siria, el mundo fuera de las rejas era irreconocible para él. No sabía qué era un pájaro y ni siquiera reconocía el sol. Fue encarcelado junto a su madre, cuando solo tenía tres meses de edad.

“Mi hijo no sabe qué son las galletas, ni el jugo, ni los pájaros, ni siquiera un juguete”, compartió la madre de Shoaib con TRT World. “No sabe leer ni escribir. No conoce a su familia ni a su padre. Y me ha visto sufrir abusos físicos y sexuales”.

La historia de Shoaib es una entre miles. Según un informe publicado el mes pasado por el Centro Sirio de Derechos Humanos (SCHR, por sus siglas en inglés), 5.298 niños fueron detenidos o desaparecidos forzosamente desde 2011, y 30.293 niños murieron.

Shoaib fue recluido en prisión junto a su madre, acusada de hablar en contra del régimen. Aunque ella no participó directamente en las protestas, su detención estuvo motivada por el hecho de que otros miembros de la familia asistieron a las manifestaciones.

Violaciones y torturas diarias

Nour al Hussein*, de 31 años, también padeció horrores similares cuando estuvo encarcelada en la prisión de Sednaya. Hace cinco años la detuvieron por participar en manifestaciones que pedían libertad y la caída del régimen de Bashar al-Assad.

“Unos hombres armados me llevaron a la prisión de Sednaya con los ojos vendados, donde, junto a otros detenidos, fuimos sometidos a acoso, violación y tortura diaria sin piedad”, relató Nour a TRT World. “También nos obligaron a presenciar ejecuciones masivas en la plaza principal de la prisión, para sembrar el terror en nuestras almas y en las del resto de los prisioneros”.

Al Hussein añadió que la golpearon y sometieron a descargas eléctricas para que confesara cargos falsos de transporte de armas a las fuerzas anti-Assad. Cuando se negó, la encerraron en aislamiento durante 15 días. Desde la habitación contigua, el hedor a muerte y cadáveres era abrumador.

“El 8 de diciembre, cuando salí de prisión, me enteré de que mi marido se había casado con otra mujer y se había ido a Türkiye con mis hijos”, lamentó. “No he podido verlos hasta la fecha y esto no ha hecho más que aumentar mi sufrimiento y mi enfermedad”.

Shoaib y su madre, y Nour al Hussein son solo algunos de los innumerables sirios que salen de las cárceles con cicatrices físicas y psicológicas.

Tras años de una brutal guerra civil y la caída del régimen de Assad, Siria se enfrenta a la tarea titánica de reconstruir no sólo su infraestructura física, sino también las vidas destrozadas de su gente: cicatrices que tardarán años en sanar.

Un sistema de salud en ruinas

El sistema de salud de Siria, que en algún momento fue motivo de orgullo regional, ahora está hecho trizas.

Las familias pierden la esperanza de hallar a sus familiares desaparecidos en la prisión de Sednaya.

Según un informe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2023, más del 50% de los centros de salud del país no funcionan o están gravemente dañados. Los medicamentos esenciales son escasos debido a la destrucción de empresas farmacéuticas durante la guerra y a los recortes fiscales del gobierno que obligaron a cerrar muchos hospitales y centros.

Durante el conflicto, el éxodo masivo de médicos dejó al país con una escasez crítica de personal. En 2015, más de la mitad de los 30.000 médicos de Siria habían huido del país, y la situación no ha hecho más que empeorar.

Si bien los recursos médicos limitados atienden las heridas físicas, el país no está preparado para hacer frente a la crisis de salud mental que se está gestando a raíz de la guerra. Años de tortura, hambre y aislamiento han dejado a decenas de miles de personas profundamente traumatizadas.

Muchos de los detenidos que fueron liberados recientemente de cárceles infames como Sednaya no pueden volver a la vida normal. Relatan torturas horribles, días interminables en la oscuridad y el trauma inevitable de ver morir a sus compañeros de prisión.

Yamal, de 43 años, sobrevivió cuatro años en Sednaya. Describió las torturas físicas y mentales que padeció. E incluso una vez lo obligaron a dormir durante dos días junto al cadáver de su compañero de prisión.

“Con frecuencia, los guardias me desnudaban y golpeaban. Era una tortura habitual. También nos mantenían hambrientos y no nos permitían dormir dentro de la prisión”, recordó en conversación con TRT World. “Lo peor era soportar el frío y luego ser castigados si salíamos al sol”.

Durante el tiempo que estuvo encarcelado, Yamal contrajo tuberculosis y con frecuencia los guardias retenían su medicamento. Ahora, libre, lo persiguen el insomnio y las profundas heridas psicológicas.