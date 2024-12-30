Uno de los propósitos de TRT Español, desde su nacimiento, ha sido darle más espacio al contenido de Oriente Medio enfocado en las audiencias de América Latina y España. En esa línea, hemos explorado a través de las columnas de opinión una manera de profundizar en asuntos clave y coyunturales –desde las relaciones entre Türkiye y Latinoamérica hasta la resistencia palestina y el fin del régimen de Assad en Siria– para ofrecer una cobertura integral más allá de la noticia en sí misma.

En este esfuerzo por entregar enfoques únicos y diferenciales, escogimos 5 columnas de opinión que nos inspiraron este 2024.

Türkiye y América Latina: construir puentes y fortalecer su relación

Las relaciones entre Türkiye y Latinoamérica se han fortalecido de manera contundente en las últimas dos décadas. Pero qué implica esto exactamente para el futuro? Esa es justamente la pregunta que aborda la investigadora Melike Hocaoğlu en una de nuestras primeras columnas.

Según explica, el vínculo de Türkiye y América Latina no es algo que haya comenzado recientemente, sino que, de hecho, se remonta a las distintas oleadas migratorias del Imperio Otomano hacia esa región, lo que ha implicado un intercambio cultural muy importante.

Hoy, en un contexto global cada vez más multipolar, ambos están reforzando sus vínculos, trascendiendo las tradicionales esferas de influencia. Con una presencia diplomática y económica mayor en América Latina, Hocaoğlu explica que Türkiye está fomentando inversiones significativas y cooperación en áreas como el desarrollo tecnológico y la cultura.

En las últimas dos décadas la cantidad de embajadas se triplicó desde 2002, pasando de 6 a 18 este año, impulsando un intercambio comercial grandísimo entre ambos socios de ambos lados. De hecho, el volumen de intercambios subió de 1.000 millones de dólares a principios de la década de 2000 a 18.000 millones en la actualidad. Esta tendencia promete mucha más cooperación mutua de ahora en adelante y una profundización en las relaciones entre ambos socios.

Nuestro olivo, el oro verde de Palestina

El escritor palestino Abdallah Al-Naami compartió en un emotivo texto que, en medio del genocidio israelí, el olivo que se encuentra en tierra palestina sigue siendo un símbolo importante de la identidad y la resistencia palestina tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada.

Al-Naami contó la historia de cómo, cuando era adolescente, plantó junto a su familia 40 olivos en el centro de Gaza. En su texto rememoró que luego recogieron las aceitunas, un pasatiempo de alegría con canciones tradicionales, con mucho té y amor, que reafirmó su conexión con la tierra palestina.

Pero tras la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ha llevado al desplazamiento de miles de palestinos, los tanques y bulldozers destrozaron sus olivos que le había llevado años cultivar. "No hay palabras para describir ese momento. Estaba en shock. Mi corazón, abrumado por la pena. No podía creer que mis olivos, en los que había invertido nueve años de trabajo, hubieran sido destruidos", expresó Al-Naami.

"Si sobrevivo al genocidio sionista, plantaré más olivos en nuestra misma tierra. Y aunque yo no sobreviva, nuestros vecinos y familiares sé que, también ellos, van a plantar." Con el genocidio en curso, terminó explicando, "nadie sabe si vivirá o no en Gaza, pero lo que es seguro es que el olivo no morirá."

Reflexiones sobre mi amistad con Aysenur Ezgi Eygi

El horror y las atrocidades de Israel no se limitan a Gaza ni a los palestinos: la joven turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi fue asesinada por un francotirador israelí en Cisjordania ocupada cuando protestaba contra los desplazamientos. Recién graduada de la universidad, Aysenur viajó a ese territorio para mostrar su solidaridad con los palestinos.

En una protesta pacífica, recibió un disparo que muchas autoridades, incluidas las de Türkiye, han calificado de deliberado. Tras su muerte, su amiga, la artista Valerie Ross, reflexionó sobre su amistad y el legado de la joven activista. Le contó a TRT Español que, a lo largo de sus 26 años de vida, “Aysenur Ezgi Eygi vivió con un propósito. Impulsada por un profundo compromiso con la justicia, se dedicó a la solidaridad con los oprimidos; un compromiso que le costó la vida."