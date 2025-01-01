ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Estambul inicia el año con gran manifestación en solidaridad con Palestina
Cientos de miles de personas marchan hacia el puente de Gálata en Estambul exigiendo el fin de las masacres israelíes en Palestina, en una protesta convocada por más de 400 organizaciones.
Estambul inicia el año con gran manifestación en solidaridad con Palestina
Decenas de miles de personas marchan en Estambul por Palestina el primer día del nuevo año, mientras continúa el genocidio de Israel contra Gaza. Imagen: AA / AA
1 de enero de 2025

Cientos de miles de personas marcharon por Estambul, uniendo fuerzas en un evento a gran escala organizado por la Fundación Juventud de Türkiye (TUGVA) bajo el lema "Despertando al Mundo".

En las primeras horas del nuevo año, personas con el lema "Nuestro destino es el Puente de Gálata" comenzaron a reunirse tras realizar la oración matutina en la Gran Mezquita de Santa Sofía para mostrar su apoyo a Palestina.

Muchos manifestantes llevaban keffiyehs para expresar su apoyo a Gaza y sostenían pancartas con lemas como "Jerusalén es nuestra", "Gaza: Donde los niños no crecen" y "Jerusalén está ocupada".

Otros encendieron antorchas mientras marchaban, coreando frecuentemente consignas como "El asesino Israel será juzgado", "Los mártires nunca mueren" y "De Estambul a Al-Aqsa, mil saludos a la resistencia".

Recomendados

Al llegar al Puente de Gálata, los participantes pasaron por puntos de control policial para ingresar al área de la concentración.

Organizaciones de ayuda ofrecieron té, simit y sopa a los asistentes, mientras las autoridades mantenían medidas de seguridad reforzadas alrededor de las mezquitas y el puente para garantizar el desarrollo seguro del evento.

Esta concentración destacó los lazos históricos y culturales de Türkiye con Jerusalén y Al-Aqsa, con los participantes pidiendo una mayor conciencia y acción global para apoyar la causa palestina.

FUENTE:TRT World
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar