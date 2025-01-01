Cientos de miles de personas marcharon por Estambul, uniendo fuerzas en un evento a gran escala organizado por la Fundación Juventud de Türkiye (TUGVA) bajo el lema "Despertando al Mundo".

En las primeras horas del nuevo año, personas con el lema "Nuestro destino es el Puente de Gálata" comenzaron a reunirse tras realizar la oración matutina en la Gran Mezquita de Santa Sofía para mostrar su apoyo a Palestina.

Muchos manifestantes llevaban keffiyehs para expresar su apoyo a Gaza y sostenían pancartas con lemas como "Jerusalén es nuestra", "Gaza: Donde los niños no crecen" y "Jerusalén está ocupada".

Otros encendieron antorchas mientras marchaban, coreando frecuentemente consignas como "El asesino Israel será juzgado", "Los mártires nunca mueren" y "De Estambul a Al-Aqsa, mil saludos a la resistencia".