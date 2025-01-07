Es 2015: Irán celebra la firma de un acuerdo nuclear con Estados Unidos. Las sanciones están a punto de suspenderse y la economía está preparada para crecer. La "Media luna chiíta", desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, parece un hecho consumado. Los grupos respaldados por Teherán controlan puntos clave de la región: Hezbollah en el Líbano, Assad en Siria, milicias chiítas en Iraq y los hutíes en Yemen. El líder supremo, Ali Jamenei, dice que Irán se acerca al "cénit" de su poder. El Imperio Persa parece renacer bajo una nueva forma.

Pero los primeros golpes llegaron apenas tres años después. Más específicamente durante la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. En 2018, Washington abandonó el acuerdo nuclear y volvió a imponer sanciones estrictas. El rial iraní colapsó, la inflación se disparó. Aunque el verdadero shock llegó con el asesinato del general Qassem Soleimani en 2020. Un misil estadounidense impactó su convoy en el aeropuerto de Bagdad. El arquitecto de la expansión iraní en Oriente Medio murió al instante. Este asesinato demostró que incluso los funcionarios más protegidos del régimen eran vulnerables. Luego se desató una serie de misteriosas muertes de científicos nucleares iraníes. La fachada impenetrable de la seguridad de Teherán se agrietó.

Luego, la verdadera catástrofe estalló después del 7 de octubre de 2023. La ofensiva en Oriente Medio destruyó en cuestión de meses todo el sistema de influencia regional de Irán. Tras la incursión de Hamás en Israel, Hezbollah se vio arrastrado al conflicto con Tel Aviv y sufrió pérdidas devastadoras. Y, en diciembre de 2024, lo impensable ocurrió: el régimen de Bashar al-Assad en Siria, aliado clave de Irán, cayó.

La caída de Damasco fue un golpe aplastante. En una semana, las posiciones avanzadas de Irán retrocedieron desde el mar Mediterráneo hasta la frontera con Iraq, 500 kilómetros más cerca de Irán. Teherán evacuó apresuradamente a 4.500 de sus ciudadanos de Siria. El corredor terrestre hacia la frontera de Israel, construido durante años, desapareció. Potencias globales y regionales —Türkiye, la UE, el Reino Unido y las naciones del Golfo — se apresuraron a llenar el vacío resultante.

En menos de una semana colapsó lo que había tomado décadas consolidar y construir. La Guardia Revolucionaria de Irán trata de mantener una fachada valiente. Sus generales afirman que Assad ya había dejado de ser un aliado confiable. Cuando Israel atacó posiciones iraníes en Siria, matando a 19 comandantes en un año, supuestamente no hizo nada para protegerlos. Algunos incluso sospechaban de una posible colusión secreta con Israel.

Pero las derrotas en política exterior son solo la punta del iceberg de los problemas de Irán. El país está atravesando una grave crisis energética: a pesar de sus vastas reservas de petróleo y gas, los iraníes viven sin luz ni calefacción. Las escuelas están pasando a clases a distancia, las fábricas cierran. El presidente se ve obligado a pedir a los ciudadanos que "bajen el termostato dos grados."