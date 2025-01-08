Con la caída del régimen de Bashar Al-Assad, Siria vive una nueva etapa en la que las fuerzas opositoras tienen las riendas del país.

La operación relámpago de 11 días que lanzó la oposición obligó a Assad a huir a Moscú y asestó un golpe mortal a su régimen después de 13 años de guerra brutal.

Aunque diversos grupos revolucionarios lucharon por llegar a este momento decisivo, Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), que significa Comité de Liberación del Levante, emergió como la fuerza dominante bajo el liderazgo de Ahmed Al-Sharaa, también llamado Abu Mohammed Al-Yolani.

Estados Unidos y sus aliados occidentales habían designado al HTS como una organización terrorista, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Al-Sharaa, una medida que fue suspendida recientemente.

Sin embargo, el líder sirio de 42 años se ha consolidado como una figura indispensable, ejerciendo una fuerte influencia sobre un país devastado por la guerra. A finales de diciembre, Al-Sharaa se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye y Ucrania, así como con altos diplomáticos de Estados Unidos y el Reino Unido, estableciéndose como el líder de facto de la nueva Siria.

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, el diplomático agradeció al líder sirio por su "amistosa" recepción en el país.

“Vi que él (Al-Sharaa) y sus compañeros tienen ideas muy claras sobre el establecimiento y el proceso de transición hacia el nuevo sistema”, señaló Fidan, en referencia al cambio de mando del régimen de Assad.

Hakan Fidan y Al-Sharaa también se sentaron a tomar un té en el famoso Monte Qasioun de Damasco, que domina la capital. Se cree que el Monte Qasioun es el lugar de acontecimientos legendarios, por los eventos históricos que se cree que ocurrieron allí, como el asesinato de Abel por su hermano Caín, relatado tanto en la Biblia como en el Corán.

De combatiente en uniforme militar a un estadista con traje occidental y barba cuidadosamente recortada, la transformación de Al-Sharaa refleja los cambios en el país tras el colapso del régimen de Assad.

Desde el comienzo de la ofensiva relámpago de 11 días contra Assad, Al-Sharaa ha ofrecido varias entrevistas y declaraciones: tanto a la cadena estadounidense CNN hasta el canal estatal saudita Al Arabiya TV, mostrando una considerable moderación en sus perspectivas.

Durante sus declaraciones, ha prometido reducir las tensiones sectarias y reconstruir el país bajo los principios de justicia e igualdad. El líder del HTS también envió un mensaje al bloque occidental, asegurando que "sus intereses son comprendidos en la nueva Siria".

También sugirió trabajar con Rusia, aliado del régimen caído de Assad, y envió un mensaje conciliador a Irán, ofreciéndose a desarrollar una relación positiva, a pesar del respaldo férreo que Teherán brindó en el pasado a Bashar Al-Assad.

"Este nuevo triunfo, hermanos míos, marca un nuevo capítulo en la historia de la región, una historia plagada de peligros (que dejaron) a Siria como un patio de recreo para las ambiciones iraníes, propagando el sectarismo y fomentando la corrupción", dijo durante uno de sus primeros discursos después de que cayera el régimen de Assad, en la Mezquita de los Omeyas de Damasco, una de las estructuras religiosas musulmanas más antiguas.

En su entrevista más reciente, Al-Sharaa sugirió que las elecciones y la redacción de una nueva Constitución que sustituya la actual tardarán varios años debido al hecho de que la guerra civil ha provocado un gran desplazamiento y muchas interrupciones en muchos servicios públicos.

¿Un líder moderado?

El Gobierno de Biden también ha señalado que, dependiendo del camino que tome Al-Sharaa, Washington podría considerar eliminar al HTS de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.

"Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de estos grupos rebeldes en los últimos días, y están diciendo lo correcto ahora, pero a medida que asuman mayores responsabilidades, evaluaremos no solo sus palabras, sino sus acciones", dijo Biden el 8 de diciembre.

En una entrevista reciente, Al-Sharaa instó a los líderes de Occidente a levantar las sanciones, argumentando que fueron "impuestas en base a los crímenes" del régimen de Assad, el cual ya no existe tras la victoria de la oposición. Por lo tanto, “estas sanciones deberían ser levantadas automáticamente”, expresó.

No solo Estados Unidos, sino también potencias regionales como Türkiye, que ha respaldado las aspiraciones democráticas de la oposición contra el régimen de Assad, están observando de cerca a Al-Sharaa y las políticas que la nueva administración siria sigue implementando.

La abrumadora mayoría de sirios que han perdido a tantos seres queridos en la brutal guerra ahora esperan una paz duradera y una vida con dignidad y honor.