Deportar a “millones y millones” de migrantes: esa fue una de las promesas con las que Donald Trump inauguró su nuevo mandato como presidente de Estados Unidos este lunes. Las firmas de múltiples decretos, que buscan cumplir sus promesas de endurecer las medidas contra la inmigración irregular en el país, no se hicieron esperar.

De hecho, empezó con la declaración de una “emergencia nacional” en la frontera con México con el objetivo de reducir de forma drástica el número de migrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos. Antes de firmar la medida, durante su primer discurso oficial en el Capitolio anticipó: "Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur".

"Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden", agregó. Trump, de 78 años, anunció también el envío de "tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país".

El nuevo presidente justificó el incremento de la presencia militar en la frontera sur asegurando que se trata de una acción necesaria para “defender” a la nación “de amenazas”. "No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló.

La declaración de emergencia en la frontera sur hace parte de su plan para endurecer las políticas de migración, prohibir la entrada de personas en situación irregular y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal.

El documento ordena a las autoridades "deportar inmediatamente" a todos los migrantes indocumentados que entren a EE.UU., indicando que se restaurarán las deportaciones automáticas.

En esa línea, el mandatario, resucitó su programa “Permanece en México”, vigente durante su primer mandato (2017-2021), que obliga a los migrantes que buscan asilo a esperar en ese país el desarrollo de su solicitud.

A lo que también suma la decisión de aumentar los aranceles a México y Canadá en un 25%, a partir del 1 de febrero, con el objetivo de "frenar la afluencia de migrantes y de fentanilo", según palabras del propio presidente.

Pausa y fin de programas para refugiados

En su mano dura contra la migración irregular, Trump eliminó la aplicación CBP One y el permiso humanitario conocido como “parole”, ambos implementados durante el gobierno de Joe Biden, su predecesor. La aplicación CBP One, activa desde enero de 2023, permitió que más de 930.000 migrantes solicitaran una cita para pedir asilo en los puestos de entrada de la frontera sur.

Por otro lado, el programa “parole” había beneficiado a más de 531.000 ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, permitiéndoles ingresar a Estados Unidos por vía aérea.

Trump también ordenó una pausa de tres meses al programa de refugiados, que permite la entrada a Estados Unidos de personas que huyen de la guerra o la persecución. Este programa, revitalizado bajo el Gobierno de Biden con un tope anual de 125.000 refugiados, había alcanzado mínimos históricos en 2021 durante el último año de Trump en la Casa Blanca.