Los conflictos militares son complejos por naturaleza. Los expertos pueden tener opiniones divididas acerca de los objetivos, estrategias o tácticas de estas luchas armadas.

Sin embargo, muchos probablemente coincidirían con la famosa observación del general prusiano del siglo XIX Carl von Clausewitz: “La guerra es política por otros medios”. Al final, la victoria es una cuestión política.

Hace más de dos milenios, el estratega militar chino Sun Tzu declaró: “La victoria es el objetivo principal en la guerra”. Esta victoria puede manifestarse en niveles tácticos, operativos o estratégicos.

Sin embargo, el triunfo que realmente importa es el estratégica.

Ahora, finalmente con un acuerdo de alto el fuego en Gaza tras más de 15 meses de la brutal ofensiva israelí, surge la pregunta: ¿qué significa realmente la victoria en este contexto?

Históricamente, una guerra se gana cuando los vencedores obligan a los vencidos a capitular, a rendirse, o cuando logran sus objetivos políticos.

La victoria suele implicar un acuerdo formal en el que los derrotados son humillados al verse obligados a deponer las armas, ceder territorio o cambiar su sistema político.

En esencia, se declara la victoria cuando la parte vencedora impone su voluntad al enemigo.

Desde la incursión de Hamás el 7 de octubre de 2023, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, proclamó con frecuencia sus objetivos bélicos, y prometió continuar la masacre de palestinos hasta alcanzarlo.

Los objetivos de su campaña genocida incluían la eliminación de Hamás y otras facciones de resistencia, o al menos su desarme; la expulsión de Hamás del poder en Gaza; y la liberación de todos los rehenes israelíes tomados el 7 de octubre mediante presión militar, en lugar de un intercambio de prisioneros que incluiría a miles de palestinos encarcelados en Israel.

La campaña fallida de Israel

Durante 470 días desde ese día, Israel ejecutó una campaña genocida incesante que ha causado un sufrimiento inmenso al pueblo de Gaza.

El saldo ha sido devastador: casi 60.000 muertos, el 60% de ellos mujeres y niños; miles más desaparecidos; más de 130.000 heridos; más de dos millones de desplazados; y la destrucción generalizada de infraestructura y de la vida civil, no solo en Gaza, sino también en el sur del Líbano.

A lo largo de esta brutal ofensiva, hubo varios intentos por lograr un alto el fuego de parte de los mediadores: Qatar, Egipto y Estados Unidos.

En mayo y julio, estos mediadores propusieron un acuerdo que pondría fin a la ofensiva a cambio de la liberación de todos los rehenes israelíes.

En ambas ocasiones, Hamás aceptó los términos, pero Netanyahu los frustró, prometiendo continuar hasta lograr lo que llamó una “victoria total”, y cumplir su promesa de “liberar a todos los rehenes” mediante “presión militar”.

A pesar de la brutal ofensiva que resultó en un sufrimiento humano inmenso en Gaza, Israel no logró alcanzar ninguno de sus objetivos políticos.

Desde el inicio, la resistencia palestina continuó desafiando la presencia militar de Israel en Gaza mediante una lucha de desgaste que se intensificó en las últimas semanas, causando la muerte de cientos de soldados israelíes y lesiones a miles más hasta que se declaró el alto el fuego el 19 de enero.

En resumen, Israel no pudo desmantelar ni expulsar a Hamás de Gaza.