El vicepresidente de Irán, Mohammad Javad Zarif, señaló que la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 había "destruido" una oportunidad de dialogar con Washington para reactivar un acuerdo nuclear histórico, al tiempo que expresó su esperanza de lograr un nuevo pacto con el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No sabíamos (sobre la incursión) del 7 de octubre... Debíamos tener el 9 de octubre una reunión con los estadounidenses sobre la renovación del acuerdo nuclear, que resultó socavada y destruida por esta operación", dijo Zarif en el Foro Económico Mundial de Davos este miércoles.

"Nunca intentamos sacar provecho de nuestra inversión en la región", añadió.

"En este momento, si observamos la situación en Gaza, Netanyahu no logró su objetivo de destruir a Hamás, pero Hamás sigue allí. Israel tuvo que llegar a un alto el fuego", continuó Zarif.

"Nunca sugeriría que alguien celebre por la destrucción de Hamás y de la resistencia palestina, o por el recorte de las armas a Irán, porque la resistencia seguirá, siempre y cuando Palestina siga ocupada", añadió.

Zarif espera que Trump actúe con racionalidad

Zarif, que actualmente es vicepresidente de Asuntos Estratégicos de Irán, fue el ministro de Relaciones Exteriores que negoció el histórico acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales.

Durante el primer mandato de Trump, en 2018, Washington se retiró del acuerdo, que impuso restricciones al programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones.

Teherán se había adherido al acuerdo hasta la retirada de Washington, pero luego comenzó a dar marcha atrás en sus compromisos.