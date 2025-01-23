ORIENTE MEDIO
Irán busca un acuerdo nuclear con Trump en su segundo mandato
El vicepresidente de Irán, Javad Zarif, afirmó en el Foro Económico Mundial en Davos que la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 socavó una reunión con EE.UU. sobre la renovación del acuerdo nuclear.
Zarif, vicepresidente de Irán, dijo el Foro Económico Mundial de Davos que espera que Trump elija la "racionalidad" y "sea más serio, más centrado, más realista" en su trato con Teherán durante su nuevo gobierno. / Foto: AFP.
23 de enero de 2025

El vicepresidente de Irán, Mohammad Javad Zarif, señaló que la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 había "destruido" una oportunidad de dialogar con Washington para reactivar un acuerdo nuclear histórico, al tiempo que expresó su esperanza de lograr un nuevo pacto con el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No sabíamos (sobre la incursión) del 7 de octubre... Debíamos tener el 9 de octubre una reunión con los estadounidenses sobre la renovación del acuerdo nuclear, que resultó socavada y destruida por esta operación", dijo Zarif en el Foro Económico Mundial de Davos este miércoles.

"Nunca intentamos sacar provecho de nuestra inversión en la región", añadió.

"En este momento, si observamos la situación en Gaza, Netanyahu no logró su objetivo de destruir a Hamás, pero Hamás sigue allí. Israel tuvo que llegar a un alto el fuego", continuó Zarif.

"Nunca sugeriría que alguien celebre por la destrucción de Hamás y de la resistencia palestina, o por el recorte de las armas a Irán, porque la resistencia seguirá, siempre y cuando Palestina siga ocupada", añadió.

Zarif espera que Trump actúe con racionalidad

Zarif, que actualmente es vicepresidente de Asuntos Estratégicos de Irán, fue el ministro de Relaciones Exteriores que negoció el histórico acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales.

Durante el primer mandato de Trump, en 2018, Washington se retiró del acuerdo, que impuso restricciones al programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones.

Teherán se había adherido al acuerdo hasta la retirada de Washington, pero luego comenzó a dar marcha atrás en sus compromisos.

Irán ha expresado repetidamente su voluntad de revivir el acuerdo.

A principios de este mes, antes de que Trump regresara oficialmente a la Casa Blanca, funcionarios iraníes iniciaron conversaciones sobre el programa de energía nuclear con sus homólogos de Gran Bretaña, Francia y Alemania.

Ambas partes reseñaron las conversaciones como "francas y constructivas".

"Después de retirarse del acuerdo, Irán ha ganado mucha más capacidad nuclear... según los cálculos estadounidenses", dijo Zarif, insistiendo en que Teherán nunca había buscado un arma nuclear.

"Si hubiéramos querido construir un arma nuclear, lo habríamos hecho hace mucho tiempo. Pero un programa para construir armas nucleares no va a ser semejante al nuestro", añadió.

Zarif expresó además sus esperanzas de que Trump elija la "racionalidad" y "sea más serio, más centrado, más realista" en su trato con Teherán durante este mandato. "Espero que esta vez, un 'Trump 2' sea más serio, más centrado, más realista", dijo.

Uranio casi apto para bombas

Irán tiene actualmente unos 200 kilogramos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, cerca del 90% de grado armamentístico, dijo el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, a los periodistas en el Foro Económico Mundial el miércoles.

Según un criterio de la Agencia Internacional de Energía Atómica, eso es casi suficiente material en principio, si se enriquece más, para cinco armas nucleares.

FUENTE:TRT Español
