El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el apoyo federal a la atención médica de “afirmación de género” para personas menores de 19 años, según la Casa Blanca.

"Es política de Estados Unidos no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro", dijo Trump este martes, al calificar los tratamientos médicos de este tipo como "destructivos y que alteran la vida".

La medida les ordena a las agencias federales, incluido el Departamento de Salud, que suspenda la cobertura para este tipo de tratamientos a través de los seguros de Medicaid, TRICARE y otros programas bajo la financiación del gobierno.

También insta al Departamento de Justicia a que emprenda acciones legales y presente un proyecto de ley que se oponga a las prácticas médicas de "afirmación de género" para menores.

"Ocurrirá de manera muy inusual"

Trump destacó, además, que trabajará en conjunto con el Congreso para redactar una ley que permita a los padres y a los niños demandar a médicos que hayan realizado cirugías de reafirmación de género.