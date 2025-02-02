"Cada pieza cuenta una historia", murmura Amina a TRT Español, mientras sus manos separan con delicadeza retazos de tela multicolor.

En su taller en Igli-n-Sidi Ahmed, a menos de una hora de Taroudant, en Marruecos, ella y otras artesanas amazigh (también llamados bereberes) transforman telas recicladas en célebres alfombras ‘Boucherouite’, un arte que ha pasado de madres a hijas durante generaciones.

En este pequeño pueblo de calles estrechas y casas rojas, la actividad económica es limitada. Mientras las mujeres trabajan en sus telares, los niños, incluido el hijo de Amina, juegan persiguiendo cabras.

Para ellas tejer va más allá de un simple oficio. Es un punto de encuentro, una terapia colectiva y una forma de mantener viva su herencia cultural.

En cada casa del vecindario hay espacio para telares, y las artesanas rotan de hogar en hogar para trabajar juntas. Comparten tanto conocimientos técnicos como sabiduría creativa.

"Todas las mujeres amazigh aprendemos este oficio desde pequeñas", explica Amina, quien comenzó a tejer a los siete años.

Como es tradición, las niñas, al volver de la escuela, se sientan junto a sus madres para aprender el arte de tejer.

Las tejedoras que trabajan junto a Amina, casi todas originarias de Taznakht, una región conocida por su rica tradición textil, se trasladaron a Igli-n-Sidi Ahmed siguiendo a sus esposos por motivos laborales. Allí establecieron nuevos talleres para no abandonar su oficio.

"El tejido no es sólo una fuente de ingresos", afirma Amina. "Es nuestra manera de mantenernos conectadas, de apoyarnos mutuamente". Bajo su guía, las mujeres del grupo perfeccionan cada paso del proceso, incluida la selección de materiales.

Cada tarde, después del trabajo, se reúnen alrededor de un té, ya sea en casa de Amina o de alguna compañera, y discuten nuevos diseños y técnicas.

Recuperar el entusiasmo perdido

La educación formal ha cambiado el panorama tradicional del tejido. "Ahora las jóvenes tienen más oportunidades y van a la escuela", explica. Según ella, esto ha impactado en una pérdida de interés de las nuevas generaciones en este oficio artesanal.

Sin embargo, tal distanciamiento suele ser temporal. "Es curioso, incluso después de estudiar y casarse, cuando la luna de miel termina, regresan a casa preguntando: 'Ma, ¿dónde está el telar?' El tejido siempre vuelve a sus mentes", sonríe Amina.

El tejido, un reflejo femenino de las amazigh

Durante siglos, el arte del tejido ha sido un dominio exclusivamente femenino. Las mujeres controlan todo el proceso, desde la preparación de los materiales hasta el producto final.

"El tejido de alfombras es parte integral de nuestra identidad amazigh", explica Amina. "Aunque las mujeres árabes también pueden tejer, para nosotras es un conocimiento ancestral que toda mujer amazigh hereda".

Las artesanas dominan diferentes tipos de alfombras tradicionales, cada una con su nombre en Darija, el dialecto del árabe hablado en Marruecos.

"Elaboramos el 'Boucherouite', la 'Zerbiya' y la 'Lkharita'", explica Amina, mientras muestra ejemplos de cada estilo en su taller. Aunque todas las tejedoras conocen las diferentes técnicas, adaptan su producción según la demanda del mercado.

Uno de sus principales objetivos es conseguir pedidos de los “riads”, las casas tradicionales marroquíes reconvertidas en hoteles boutique, a los que llegan la mayor parte de sus creaciones. “Un pedido de un ‘riad’ puede mantenernos ocupados durante meses”, afirma Amina.