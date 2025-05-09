Semanas después de ganar la reelección en Ecuador , el presidente Daniel Noboa emprendió una gira por Oriente Medio, durante la que vistió Israel y en la que acaba de revelar que Tel Aviv quiere ayudar a Quito con inteligencia en la lucha contra los carteles del narcotráfico.

En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Noboa aseguró que en su parada por Israel habló con el gobierno de ese país "para cooperación en inteligencia, cooperación en seguridad en puertos y fronteras. Y en eso el estado de Israel, asimismo como los Emiratos Árabes Unidos, con sus sistemas de inteligencia, nos quieren ayudar".

"Para nosotros eso es esencial, ya que por allí, en las zonas o en las rutas hacia los puertos, es donde está la violencia", continuó.

Las declaraciones de Noboa sobre Tel Aviv ocurren en medio de un creciente rechazo y presión internacional sobre el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su genocidio en Gaza y el bloqueo a la ayuda humanitaria que ha desatado una hambruna devastadora en el enclave.